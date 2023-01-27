男子到超市購物「穿著」掀網民罵戰

一張攝到一名男子在Woolworth超市購物的照片，被上載到社交媒體後，引起網民的熱烈討論。





照片中的男子正在新鮮蔬菜的貨架前，彎著身在選購貨品。





照片中的男子穿著背心、短褲，但卻沒有穿上鞋子，是赤著腳在進行購物。



照片中的男子穿著背心、短褲，但卻沒有穿上鞋子。(facebook圖片)



在該照片下，有人留言「澳洲是很缺鞋子嗎?」，又質問「Woolworth是如何接受?」





但亦有網民反擊，為相中人辯護，留言「這對你有什麼影響？他沒有在新鮮農產品上擦腳」。





另一位寫道「為什麼這對你很重要？如果他想赤腳走路，並冒著受傷的風險，那是取決於他個人」。





有人質疑「他不會把腳放在食物上吧？」，亦有人留言「你穿鞋了嗎？如果你有，他不怕在別人的污穢中四處走動，又有什麼關係？」





亦有人認為超市「不會對顧客的穿著負責，不會四處檢查顧客有沒有穿鞋」。





去年，有一名女士在Coles購物時亦穿著類似晨褸的家居服購物，被人拍照上載到社交媒體，引起類似的爭議。





當時亦有人留言「是不是離開家時，連尊嚴都消失了?」，亦有人質疑「是有多懶，才會懶得換衣服?」





到訪澳洲的遊客經常對赤腳走在商店的當地人感到奇怪，但是，在澳洲的沿海地區，如黃金海岸，當地人赤腳走進商店也不算少見。

