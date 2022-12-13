【天網恢恢】澳洲證監署民事起訴星億11名高層

被起訴的高層成員包括前星億娛樂集團主席奧尼爾（John O'Neill）和前行政總裁貝基爾（Matthias Bekier）。另外，亦會起訴現任主席希普（Benjamin Heap ）和於2017 年至 2019 年間擔任集團董事局成員的萊希（Kathleen Lahey）、謝潑德（Richard Sheppard）、布拉德利（Gerard Bradley）、皮特金（Sally Pitkin）、和托多切夫斯基（Zlatko Todorcevski），指他們在任期間違反了《公司法》規定的職責。





澳洲證監署表示，董事局成員批准星億（Star）賭場擴大與「據報有犯罪聯繫」的人士的關係，使該公司面對洗錢的風險。





證監署又指董事局成員即使在被告知有關洗錢的「嚴重風險」，但卻沒有採取措施，以防止出現洗錢的可能性， 因此構成了這些成員「違反其董事職責的義務。」而違反了董事職責，每次最高可被罰款 105 萬元。





早前，有關當局對星億在雪梨、布里斯本和黃金海岸的賭場進行了兩次調查，引發了該集團的董事大換班。兩項調查發現該集團並不適合經營屬下三間賭場，調查亦認為各州的監管機構亦未盡責取消星億的賭場牌照。





證監署亦聲稱，星億管理層亦沒有充分解決因與亞洲博彩中介公司太陽城集團（Suncity）及其資助者打交道而產生的洗錢風險，也沒有在意識到有報道指有關該集團的犯罪聯繫後，仍然繼續與該集團打交道。同時，證監署還指集團並沒有適當地將洗錢問題上報給董事局。





而目前在中國面臨起訴的太陽城集團負責人周焯華（ Alvin Chau ）曾經為星億提供海外豪賭客的中介服務，讓他們在星億賭場賭博。 太陽城亦是星億賭場最大的中介，星億從太陽城獲得的營業額從 2017 年的 21 億元增加至 2018 年的 40 億元， 到 2019 年，營運額更加增加至59 億元。





證監署亦指控前行政總裁貝基爾和星億賭場高管、前公司秘書兼集團總法律顧問馬丁（Paula Martin） 以及前首席賭場主管霍金斯（Greg Hawkins） 違反了他們的職責。



證監署指馬丁和前首席財務負責人西奧多（Harry Theodore）故意允許向澳洲國民銀行提供有關在星億賭場的國民銀行（NAB）自動櫃員機使用由中國銀聯國際有限公司 (CUP) 發行的扣賬卡賬單聲明。





據報，有關聲明掩蓋了星億賭場允許客人使用銀聯卡賭博的事實，因為中國的銀行是禁止這樣做的。





證監署指星億客戶在 2013 年至 2019 年期間在星億賭場的國民銀行自動櫃員機上使用銀聯卡取得了超過 9 億元款項。而據知，馬丁、霍金斯 和貝基爾並沒有向星億董事局呈報有關事情。





據稱，這些聲明掩蓋了星空允許銀聯卡用於賭博的事實，而這是中國銀行禁止的。





ASIC 聲稱它知道 Star 客戶在 2013 年至 2019 年期間在 NAB ATM 上使用銀聯卡獲得了超過 9 億美元。





據稱，Martin、Theodore 和 貝基爾沒有向 Star 董事會報告這些事情。



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