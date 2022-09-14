雪梨 The Star 賭場面臨停牌 被指有洗錢恐怖主義融資風險

在雪梨的星億賭場The Star的牌照面臨暫停或者吊銷，新州賭場獨立公署公布調查報告，指星億娛樂集團（The Star Entertainment Group）不適合管理賭場，要在14日內對當局作出回應。





調查在今年年初由資深大律師貝爾 (Adam Bell）進行，調查研訊獲悉，雪梨的星億賭場，一再違反法律，誤導銀行，並被犯罪分子滲透多年，有洗黑錢和恐怖主義融資風險。新州款待業廳長安德森（Kevin Anderson）批評集團公然違規。





安德森說，「這是可恥的，政府對這家公司的運營感到憤概。這間公司竟然可以公然無視應遵守的規則和規定。」





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娛樂巨頭星億集團擁有多間賭場，市值超過26億元。在雪梨的賭場1995年開業，目前聘用的員工有8,000人。報告指星億建立了一個「本質上具有欺騙和不道德的流程」，將超過 9 億元偽裝成酒店費用，讓富有的中國賭徒在這些場所下注，未能查明資金來源，並且多年來知道這是違規。



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報告也指出，星億並沒有中止中間人引入海外賭客，而是允許他們繼續經營，「這是高層管理的集體決定……這反映了一種文化，在這種文化中，業務目標被過度重視而不是監管以及洗錢和恐怖主義融資風險」。 在其他情況下，任由顧客長時間賭博，包括超過 24 小時而無干預。





新州賭場獨立公署首席專員克勞福德（Philip Crawford）表示，賭場的管理文化，顯然存在問題





克勞福德說: 「全部的現任董事在調查期間，都被問及哪裡出問題，他們的回答有一定的共同點，我認為他們在某程度上，沒有以全新的眼光審視他們正在做的事情。很多董事已經工作七八年，也有一位在董事會任職長達十四五年的董事長。」





星億臨時主席希普（Ben Heap）向澳洲證券交易所發的一份聲明說，該公司正考慮調查報告以及提出的問題。新州在野工黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，工黨準備與政府合作進行必要的改革。新州賭場獨立公署就表示，星億要回答為何當局「不應採取紀律處分」，而該署考慮的處罰，包括賭場牌照暫停或吊銷，以及罰款1億元。





如果雪梨的星億賭場被吊銷牌照，星億集團將會是澳洲第一間公司失去賭場牌照。





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