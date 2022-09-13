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烏克蘭連日閃電收復失地 普京堅稱捱得住西方壓力

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Ukraine's Armed Forces have already recaptured almost 6,000 square kilometers of Ukrainian territory from Russian forces, Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar has said..jpg

烏克蘭總統澤連斯基指，烏克蘭不斷收復失地，重奪烏克蘭東部及南部共6,000多平方公里的控制權。

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Published 13 September 2022 at 6:28pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Timothy Wu
Source: SBS

俄烏戰事未有解決跡象，連日來，烏克蘭總統澤連斯基均指，烏克蘭不斷收復失地，重奪烏克蘭東部及南部共六千多平方公里的控制權。美國總統拜登亦承諾，繼續支持陷入困境的烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略，不過，俄羅斯總統普京就表示，俄羅斯有信心應對西方武裝協助烏克蘭的問題。詳細請收聽胡天衡這節的時事報道。

Published 13 September 2022 at 6:28pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Timothy Wu
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俄烏戰事已經持續了200多日，俄軍目前形勢失利，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯正在應對來自西方國家干預這場戰事的壓力，並堅稱他們會捱得住西方制裁。

普京說：「俄羅斯有信心地應對外部壓力，本質上是來自某些國家的金融和技術侵略。西方國家指望運用經濟閃電戰的策略並沒有奏效，這對包括他們在內的每個人來說，都是顯而易見。我們迅速實施了有效的防禦措施，啟動支持重點經濟領域、系統性企業和中小企業的機制。」
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目前，支持烏克蘭應付這場戰事的國家之一是美國。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登總統已經明確表示，將會繼續支持烏克蘭。

皮埃爾說：「俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，令幾十年來全世界一直保持穩定基礎這個遊戲規則受到威脅。俄羅斯的行動，為侵略其他地方打開了大門，我們非常清楚看到，總統也明確表示，我們將繼續支持烏克蘭，因為他們繼續捍衛民主，反對俄羅斯的侵略。我的意思是，這是一場由俄羅斯挑起的戰爭，是對主權國家的攻擊。」

雖然普京說，俄羅斯在烏克蘭的戰爭上，將會持續到實現所有目標。但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）聲稱，他的部隊在過去一周，重奪了 6,000 平方公里的土地。

普京的發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）表示，普京一直與他的軍事指揮官保持溝通，但他迴避外界指普京是否仍然對他的軍隊有信心的問題，也不願就西部軍區指揮官被解僱的報道發表評論。只是重申，會實現最初設定的目標，並強調普京與國防部長和及所有軍事指揮官保持24小時的溝通。

哈爾科夫地區軍隊一名俄羅斯官員向俄羅斯電視台表示，在上週的反擊戰中，烏克蘭軍隊的人數，以八比一的比例超越了俄羅斯軍隊，因此迫使俄軍撤出當地。
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最新一輪戰鬥已造成數名平民喪生，並令六個地區的基本電力和供水受到影響。

聯合國秘書長古特雷斯的發言人表示，聯合國本週將派遣一支人道主義車隊，前往烏克蘭政府軍，從俄羅斯軍隊手中奪回的哈 爾科夫，為受戰事影響的人提供援助。

俄羅斯一直砲轟被烏克蘭軍隊重新佔領的地區，切斷他們電力和供水，隨著冬季的臨近，將會產生嚴重的問題。

在哈爾科夫，烏克蘭指他們在周日晚上，遭到俄羅斯導彈襲擊，並導致大範圍停電的變電站仍然無法運作。

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯目前的目標是烏克蘭的能源基礎設施。

澤連斯基說：「俄羅斯軍隊連日來襲擊了烏克蘭的能源基礎設施。成千上萬的烏克蘭人處於黑暗之中，沒有電力供應。與烏克蘭武裝部隊的基礎設施完全無關的房屋、醫院、學校、公共基礎設施都受到俄軍攻擊。」

目前仍未清楚烏克蘭的閃電戰，是否可以扭轉這場戰爭，有分析警告說，戰事可能仍會持續幾個月。
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