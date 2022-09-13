【皇室寵物狗】哥基犬陪伴女王走畢人生旅程

英女王伊利沙白二世（Elizabeth II）駕崩後，生前養的最後兩隻寵物狗，已經安排由她的次子約克公爵安德魯王子（Prince Andrew），以及安德魯王子前妻莎拉（Sarah Ferguson）共同照顧。這兩隻陪伴女王最後日子的寵物狗，是哥基犬品種





外界都知道女王好鍾意哥基犬這種牧羊狗。在1933年，女王當時7歲，還是公主身份時，她父親喬治六世（George VI）送她第一隻哥基犬，到1944年，女王18歲生日，父母又送來一隻叫做蘇珊（Susan）的哥基犬，之後女王繁殖飼養超過30隻蘇珊的哥基犬後代。女王在位70年，都有哥基犬陪在身邊。





澳洲飼養哥基犬社區，向已故女王表示敬意。女王鍾情哥基犬，也令這品種的寵物狗，在澳洲以至世界各地越來越受歡迎。





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在雪梨的哥基犬繁殖者拉特利（Michelle Pratley）表示，因為哥基犬，令她與女王有特殊的聯繫。





拉特利說，他們曾經將一隻棕紅色的哥基犬送給女王，是一隻非常優秀典型哥基犬，後來看到女王帶去在馬場，有來自澳洲的哥基犬被女王帶著，感到榮幸。





女王一生擁有超過30隻哥基犬及哥基犬混種，女王會親自帶愛犬在溫莎城堡的草地散步，而這些皇室第一犬，餐單由御用廚師負責，並要經女王過目，會輪流替換羊肉、牛肉、鴨肉和雞肉，據報連骨渣都要處理乾淨，以免愛犬「哽親」，另外還會加入蔬菜，甚至草藥。





盛載這些皇室愛犬的食物的，都是銀器餐盤。





女王坐私人飛機，也會看到她帶同哥基犬一起，2012年倫敦奧運會，開幕禮短片君主與占士邦（James Bond）也有女王愛犬亮相，後來引發動畫「女王哥基大冒險」（The Queen's Corgi）的製作。





這些與女王如影隨形的皇室哥基犬，不時會打斷女王進行的職務，包括在今年初女王登基70年慶典，皇室哥基犬闖入，女王當時溫和的向愛犬說：「你如何進來？我知道你想要什麼。」



其實女王逝世前養的最後兩隻哥基犬，是她的次子安德魯王子送的，女王在2018年她最後一隻哥基犬癌症死去後，感到自己年事已高，決定不再飼養新的寵物狗。



有報道指，女王答應收下兩隻哥基犬時曾經表示，希望某天她離開時，安德魯王子會繼續接手照顧。





雪梨大學歷史學家麥克雷利（Cindy McCreery）表示，女王的遺願達成。





麥克雷利說，女王駕崩，慶幸她的遺願可以達成，安德魯王子約克公爵和他的前妻莎拉，同意照顧兩隻皇室哥基犬，所以女王的愛犬會有一個很好的屋企。





女王的喪禮9月19日星期一舉行，可能會有人期望，到時可以見到陪伴女王度過人生最後一段時光的兩隻哥基犬。





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