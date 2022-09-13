紀念英女王逝世公眾假期點解唔係人人都鍾意？

他在今天（13／9）早上對雪梨2GB電台表示：『重要的是我們要向英女王伊利沙伯二世在位這麼長的時間表達敬意。』





『這並不代表宣布在9 月 22 日、下星期四不允許任何人做任何事情。』





但醫療和商業團體擔心在這麼短的時間內宣布一天的公共假期可能會考驗他們的應對能力。 澳洲醫學會經已表示，由於在疫情引起積壓的手術個案和醫院已承受很大壓力的情況下，擔心會對手術造成影響。





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同時，許多商業團體亦認為此舉既具破壞性亦要付出高昂的代價。





全國哀悼日將於 9 月 22 日星期四舉行，也是舉行女王喪禮三天後以及總理艾巴尼斯和總督赫利從倫敦返回澳洲的第二天。





總理在周日宣布了這項決定，並鼓勵「所有澳洲人，無論身在何處，都要花時間停下來思考一下女王陛下一生非凡的服務。」





全國追悼會將於當天在上午 11 點在堪培拉國會大樓大廳舉行，隨後亦會默哀一分鐘。



為什麼有些人抱怨有這個公眾假期呢？

對於許多澳洲人而言，應該很歡迎這個假期，尤其是維州居民，連同這一天，他們可以連續四天放假，因為在9 月 23 日，他們已經因為澳式足球聯盟的總決賽賽事（AFL Grand ）翌日而有一天的公眾假期。





在社交媒體上， 一些評論甚至斥責那些批評今次公眾假期的人是「非澳洲人」。





但實際的情況是，一些小生意人士和臨時工人可能因此而面臨收入損失。經濟學家庫庫拉斯（Stephen Koukoulas）估計，今次的公眾假期將使全國經濟損失達 15 億元。





庫庫拉斯對 SBS 新聞說：『它降低了生產力並破壞了實際的經濟活動。』



澳洲小生意組織議會行政總裁博伊德（Alexi Boyd）表示，議會中不同行業的成員「反應不一」。





博伊德說：『例如一些因為人流增加而受益的人，或者特別是旅遊地區的小生意將視之為一個非常受歡迎的機會，也是增加銷售額的好日子。』





她又說：『但許多其他的小生意卻要面對如何制定物流和處理經已預約客戶所的壓力。』





雖然商界需要向全職員工支付假期工資，但一些臨時工人將會因此而沒有工資，對那些已經承受生活開支壓力的人士來說，實在是一個打擊。





根據統計局的數據，澳洲有 240 萬臨時工人，佔員工總數的百分之 23和所有就業人數的百分之 19。還有100萬獨立合約僱員，佔所有就業人數的百分之7.8。



住在西雪梨的臨時教師巴貝里尼(Maria R Barberini)說，這天假期正在春季學校假期前的時間， 這對他和家人帶來困難。





他說：『我通常是很喜歡公眾假期，但與許多人不同的是我會因此而沒有收入。』





與此同時，對於9 月 22 日並非學校假期的一些州和領地的許多在職父母們亦要為此被迫請一天假或尋找托兒服務，因而需要付出一定的代價。





就連澳洲聯交所（ASX）也表示，正試圖弄清楚應如何處理其客戶。





聯交所的一名發言人表示：『澳洲聯交所通常在全國公眾假期休市， 我們預計 22 日當天也應是如此。』





『但是，鑑於這個公眾假期在計劃以外，在我們確認是否休假之前，目前正處理一些物流和技術上的問題，包括與客戶的溝通。我們會盡快通知市場。』





雖然一些私人醫療中心和醫生診所可能會在 9 月 22 日繼續營業，但由於人手不足，許多醫院部門可能會被迫關閉。





在墨爾本聖雲仙醫院（St Vincent's Hospital ）和皇家兒童醫院（The Royal Children's Hospital ）工作的耳鼻喉、頭及頸外科醫生萊維(Eric Levi)說，醫院依賴龐大而多樣化的勞動力，他們放假將造成嚴重破壞。





萊維醫生對 SBS 新聞說：『澳洲各地的醫院已經預約了數以千計的病人。』





『因此，如果大家只是說「為什麼你們不保持開放」，他們誤解了一個事實，便是我們是需要數千人來協助準備醫院的護理手術。』





『你需要文員、清潔工人、護士、專職醫療人員和每個在現場提供服務的人。』





他說，如果他們在公眾假期工作，是要給予他們公眾假期的工資，這對醫院來說的開支可能會因此而提高。





萊維醫生亦表示，他自己的診所亦被迫要為 60 多名病人重新安排時間，其中包括許多來自偏遠地區和其他州的病人以及需要持續治療的癌症病人。





『所有這些都必須重新考慮。將 60 名病人重新預訂到其他已經超額預約了的診所是很困難的。』





他亦表示：『我們大多數人都希望有一個額外的公眾假期，但在這種情況下，實際上是具破壞性的。如果可以的話，我們寧願繼續工作和提供護理。顯然，我們可以用其他方式尊重女王。”』





不過，總理艾巴尼斯說，他期望這些醫療程序在 9 月 22 日會繼續進行，並補充說，全國哀悼一天是「合適的」。





他在昨天舉行的記者會上說：『在公眾假期不進行手術的想法當然是不正確的。醫療程序當然應該是優先處理的事情。』



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