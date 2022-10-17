【劫數難逃？】The Star賭場牌照將從周五起暫停

上個月，星億娛樂集團（The Star Entertainment Group）接受了由資深大律師貝爾（Adam Bell）領導的調查結果，該調查發現它不適合持有其雪梨賭場的執照。





調查聽取了有關在雪梨Pyrmont星億賭場洗錢、詐騙和有組織犯罪的指控。





新州賭場獨立公署（NICC）首席專員克勞福德（Philip Crawford）表示調查結果「令人震驚」。





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他表示雖然賭場的大多數員工都在做正確的事情，但系統上存在問題。這一份報告提供了星億集團在關鍵領域上未能符合規則的證據。





他表示，賭場不僅將巨額資金偽裝成酒店開支，而且其中大量現金亦超過反洗錢協議，最令人震驚的是在賭場內，竟設有一個秘密「金庫」。





在星億被揭種種違規後，除了會被罰款1億元。





NICC 亦宣布將於周五（10月21日）起，暫停星億的賭場經營執照。





這一個舉措是為了回應對賭場運營的調查，但並不等同賭場將會停止營業。





一名管理人將從澳洲東部夏令時間星期五上午 9 點開始在賭場內監督業務。





這意味著星億賭場將能夠保持開放至少 90 天，但監督時間框架可能會延長。





克勞福德表示，星億繼續持有賭場執照不再符合公眾利益，但他們公開道歉和承認出現嚴重不當行為使他們的執照免於被吊銷。





他認為：如果不是星億態度有所改變，以及他們相信保護數千個處於危險中的工作崗位符合公共利益，可能會有不同的結果。





克勞福德明確表示，暫停並賭場執照是一種懲罰。





他認為這樣可以引起同業者的注意，同時亦警醒他們需要透過行動將執照「賺」回來。





星億娛樂集團的股票已暫停交易，停牌至周三。

