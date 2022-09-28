【大限將至】The Star為保賭牌自願提出130項整頓措施

當局早前發起的獨立調查指，星億賭場存在「極其嚴重的營運、風險管理和文化方面」的問題，「不適合」繼續被允許從事博彩業務。9月13日的調查報告公佈後，星億要在14天之內回應，否則會被吊銷賭牌。





星億集團的臨時主席希普（Ben Heap）昨日（9月27日）在「大限」當天去信新州賭場獨立公署首席專員Philip Crawford，承認未有「以必要的緊迫性採取行動」，需要與監管機構「恢復有建設性和開放性的工作關係」。





他表示集團接受報告的所有結論，包括星億「不適合」繼續持有賭牌，而他會採取「任何必要」措施來整頓集團，只求當局開恩批准繼續經營賭場。





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「新州賭場獨立公署應該允許星億娛樂集團，在嚴格監管和問責下繼續經營牌照。」



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希普承諾立即採取行動，並主動提出在兩年內進行9大方向、48條共130項整頓措施，包括更換雪梨賭場管理層、對投注者進行更嚴格的檢查、把防止金融犯罪團隊的人員增加一倍等。





其中8項措施已完成，包括新聘請的53名來自普華永道（PwC）和德勤（Deloitte）會計師樓的金融犯罪、風險與法規方面的顧問已在本周二起工作。另有29項計劃在今年內完成。





信中寫道：「實現那些『里程碑』（整頓措施）應該令新州賭場獨立公署對星億娛樂集團適合（經營賭場）恢復信心。」





相關措施還包括以永久員工取代顧問、加設15台人面識別鏡頭至70台、禁止現金下注、以身份證明追蹤罪犯、鼓勵員工舉報不當行為等，而董事會將在下個月確定這些措施的預算。





新州賭場獨立公署發言人表示，正考慮星億的來信內容，未有確定時間表來作出回應。

