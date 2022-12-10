打擊以科技逃稅 稅務局突擊搜查35家企業

全球正在打擊非法使用減少稅收軟件，澳洲稅務局 (ATO) 表示，已在澳洲範圍突擊檢查35家企業，是配合全球打擊行動之一。





據澳洲稅務局表示，這些突擊行動在上周進行，範圍包括維州、新州、昆州、西澳和塔州。





ATO 向澳洲廣播公司表示，許多被突擊檢查的企都屬於餐飲業。當局仍未提出任何指控。





當局與澳洲聯邦警察（AFP）一起突擊搜查這些企業。





當局一直調查有使用稱為 「電子銷售抑制工具 」的軟件（ESST）的企業，軟件用來減少銷售額或完全刪除銷售記錄。





軟件幫助企業在申報稅收時，降低申報的金額門檻。





ATO專員福特（John Ford）以餐廳更改顧客購買量為例子，他指「可能發生的情況是，顧客點了一份60元的牛排和一瓶100元的葡萄酒，然而ESS工具在銷售系統中將其記錄為一碗10元的薯片和一瓶4元的汽水。」





他表示，這樣做以及在澳洲供應ESST都是違法。





他直言這是蓄意和卑鄙的行為，只是為了少報收入和逃避納稅義務，這些非法的行為，在澳洲是不會被容忍。





他又認為，使用或推廣這項技術的企業，實際上是從澳洲社區偷竊。





福特指，已經看到ESST連接到銷售點系統的硬件、雲端軟件和直接內置在軟件的功能中。





ATO 在一份聲明中表示，調查正在進行中，並且已經收集大量資料，預計將採取法律行動。





助理財長瓊斯（Stephen Jones ）表示，軟件是對政府徵收消費稅能力的 「直接攻擊」，他指消費稅是用來資助國家的學校、醫院、道路、警察和其他基本服務。





他指任何試圖取得和安裝這個軟件的人，都會遭到法律制裁，「因為相比其他企業，他們獲得不公平的優勢」。





他強調，政府不會容忍這類犯罪，對政府的基本稅收來說，顯然是一個巨大的風險，而在運營商和國際犯罪集團之間的聯繫，政府亦顯然不能放任不管。





自2018年以來，在澳洲生產或提供ESS工具是一種刑事犯罪，可被處以最高110萬澳元的罰款，使用該軟件也是一種犯罪，最高可處以逾11萬元的罰款。

