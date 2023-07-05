【4萬份之一機會】極罕見白化座頭鯨幼鯨現身澳洲海岸？

無人機攝影師在新州遠南海岸拍攝到疑是一頭罕見的白化座頭鯨幼崽。

MIGALOO SIGHTING GOLD COAST

白化鯨非常罕見，因為鯨魚白化病基因是隱性的。 Source: AAP / SEA WORLD WHALE WATCH/PR IMAGE

無人機攝影師在新州遠南海岸拍攝到了一頭罕見的白化座頭鯨幼崽。

於上周三（6 月 28 日），攝影師戈爾登（Dylan Golden）拍攝鯨魚近兩小時期間，突然發現Burrewarra Point 海岸線一公里處出現水花。當他遙控無人機飛過時，驚訝發現一頭鯨魚和其幼鯨遊過，而幼鯨身是極罕見的白色，可能是患有白化病。

如確認這是一隻白化座頭鯨，這將是澳洲東海岸發現的第二隻白化座頭鯨。
攝影師指，當時感到非常震驚，不知道該如何反應。不敢相信眼睛，但他回顧鏡頭片段時，的確看到這幼鯨全身白色。

不過有專家表示，這可能只是一隻非常年幼的新生幼鯨。
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白化鯨非常罕見，因為鯨魚白化病基因是隱性的。 Source: AAP / SEA WORLD WHALE WATCH/PR IMAGE
為什麼白鯨如此罕見？白化鯨非常罕見是因為鯨魚白化病基因是隱性的。

對於座頭鯨來說，要表現出白化病，其母鯨和父鯨都必須攜帶隱性白化病基因。即便如此，後代出現白化病的可能性也只有 25%，因為父母鯨雙方都必須將該基因遺傳給幼鯨。

澳洲東海岸水域唯一曾出現過的白化座頭鯨，是一隻名為米加盧（Migaloo）的白化鯨。據專家估計，其出現是四萬分之一機會，極其罕見。而自 2020 年以來，人們已沒見過米加盧的影蹤。

專家估計米加盧白化鯨出生於 1986 年，科學家們仍未能百份百確定牠白化的原因。去年，有人曾表示見過另一頭白鯨，認為可能是米加魯的後代。
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Published 5 July 2023 10:31am
By Peggy Tsoi
Source: SBS