【4萬份之一機會】極罕見白化座頭鯨幼鯨現身澳洲海岸？

無人機攝影師在新州遠南海岸拍攝到了一頭罕見的白化座頭鯨幼崽。





於上周三（6 月 28 日），攝影師戈爾登（Dylan Golden）拍攝鯨魚近兩小時期間，突然發現Burrewarra Point 海岸線一公里處出現水花。當他遙控無人機飛過時，驚訝發現一頭鯨魚和其幼鯨遊過，而幼鯨身是極罕見的白色，可能是患有白化病。





如確認這是一隻白化座頭鯨，這將是澳洲東海岸發現的第二隻白化座頭鯨。



攝影師指，當時感到非常震驚，不知道該如何反應。不敢相信眼睛，但他回顧鏡頭片段時，的確看到這幼鯨全身白色。





不過有專家表示，這可能只是一隻非常年幼的新生幼鯨。



白化鯨非常罕見，因為鯨魚白化病基因是隱性的。 Source: AAP / SEA WORLD WHALE WATCH/PR IMAGE 為什麼白鯨如此罕見？白化鯨非常罕見是因為鯨魚白化病基因是隱性的。





對於座頭鯨來說，要表現出白化病，其母鯨和父鯨都必須攜帶隱性白化病基因。即便如此，後代出現白化病的可能性也只有 25%，因為父母鯨雙方都必須將該基因遺傳給幼鯨。





澳洲東海岸水域唯一曾出現過的白化座頭鯨，是一隻名為米加盧（Migaloo）的白化鯨。據專家估計，其出現是四萬分之一機會，極其罕見。而自 2020 年以來，人們已沒見過米加盧的影蹤。





專家估計米加盧白化鯨出生於 1986 年，科學家們仍未能百份百確定牠白化的原因。去年，有人曾表示見過另一頭白鯨，認為可能是米加魯的後代。





