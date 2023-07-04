【澳洲樓特別凍？】建築專家拆解行內「家居保暖秘技」！

承建商Advance Group的老闆林書玄（Ben Lam)在接受SBS中文廣東話節目訪問時，就解釋澳洲近十年已有規定，新建的住宅物業需要符合一定的禦寒及隔熱指標，但大部份在十多年前興建的舊樓，其禦寒情況可能未必達標。





BS請來承建商林書玄（Ben Lam)為大家講解如何在「慳電地」為家居帶來的禦寒保暖效果。 Credit: SBS廣東話節目 「近年政府已有所進步，因為起屋前，我們的設計是必須通過一個稱為Basics Report的計算，確保新屋一定要達到某程度的禦寒或隔熱能力。





「因為你若不隔熱、夏天可能要用更多電，若不禦寒，冬天用的暖氣可能亦會相對較高，政府為了讓市民少用電或煤氣，所以就要求新起的樓房，隔冷及熱的能要較強。」





「例如，當局會規定（該物業）的玻璃面積一定少於某個比例才能達標，或者要求其牆身厚度、或其所使用的絶緣物料有多厚，才能通過設計的圖則。」





Ben亦指出，澳洲的獨立屋及平房的禦寒的能力、往往亦較公寓式住宅大廈為差。 Credit: SBS廣東話節目



Ben亦指出，澳洲的獨立屋及平房的禦寒的能力、往往亦較公寓式住宅大廈為差。





「主要的原因是因為大廈的外牆、一般會比獨立屋較厚，因為是石屎外牆，另外一個因素，就在於其玻璃窗。」





「因為大廈玻璃窗的設計是為了要擋風...所以它需要做到可能是雙層玻璃、或非常厚的玻璃，才能達至擋風效果及在結構上安全，亦正正是因為其玻璃更厚亦令其隔熱或禦寒能力較高。」





家居禦寒的能力，往往亦與其隔熱的能力成正比，而Ben亦解釋指，其重點在於房屋的屋頂，地面及外牆，是否能做到足夠的絶緣效果—即將屋外的溫度盡量與室內隔絶的能力，但由於澳洲有不少的房屋建成的年份太久遠，未必每間住宅亦會符合相關要求。





如果要為居所達至最佳禦寒效果，Ben亦指，最佳的方法、是在建屋前就要作出這方面的考慮，例如、選用雙磚或更厚的外牆；或者在牆內及天花用上更好的隔熱棉；地柀造更厚的石屎等，都能加強效果。





Ben亦建議，若有需要住戶亦可以會選擇在地下、或在浴室的瓷磚低或家中的其他部份，增加裝發熱網。









當然這些配置價格往往會令導致建築成本增加，最終仍然需由客人自行決定。但Ben建議在建屋時，客人可先作考慮，以避免苦日後才重新安裝，可能會涉及更高昂的額外成本。





對於一些已建成的物業，Ben亦指，有些舊樓可能建於政府推出規範之前，甚至連屋頂及牆身的隔熱棉亦欠奉，業主就可以考慮在裝修時鋪設隔熱棉，或者追加地熱設施等系統。









若不想或不能作出太大改動或進行裝修，Ben亦建議住戶可從家居的佈置著手，以達至最住的保暖較果。





「可以改變傢私的擺放位置，例如將睡床搬離開窗口的位置，因為有些人睡前會將推開窗口開條罅隙通風，那裡就會變得很冷。」





「或者可以將書桌放近窗口，因為你可能會在日間辦工，若陽光能射進工作的空間就會變得更暖和些。」





「另外，有些人會選擇安裝更厚身的窗簾，因為當窗簾落下，窗簾與窗之間就會保留不流動的空氣層，那亦可以起到少少絶緣的效果。」





「在天花板方面，有時你在廁所或走廊會見到有個空間可以爬到屋頂（的內部），你亦可以爬上去望一望，看看天花板內部的隔熱棉，是否整齊及完全覆蓋全部天花板的範圍，還是之前可能有人做工程，將該處的隔熱棉亂放，或者有些空間是根本沒有隔熱棉。」









「或者有些二十多年前建成的家居，當時根本沒有規定一定要加隔熱棉，或者之前可能用石棉隔熱，而已經被抽走但又沒有將新的隔熱棉重新鋪上。」





「以上這些都是較低成本、但可以加強家居禦寒較果的安排，再貴就可能要換窗，將窗口變成雙層玻璃。」





另外一些家居保暖建議亦包括：



將大門及窗口的周圍密封，事關來自門窗的氣流、會令家中損失約 25%熱量，住戶可以利用工業用膠紙來封上門窗周邊約3至5 毫米的空隙。

可在門框下方，貼上可自行粘貼的防風密封條（storm proof seal）， 並經常檢查窗戶及大門的密封物料是否還有作用。

在木地板上鋪上地毯，特別是硬木地板通常亦會有間隙，導致氣流進入，鋪厚地毯可令腳下感覺到更溫暖。

Ben亦指，住戶在買樓或租屋前，潛在住戶亦可以通過簡單的檢查，去了解到底打算購買或租住的物業本身的禦寒能力。









「我們可能就首先要留意，到底房屋是磚木還是雙磚結構，而地下到底是高架地板，即在磚層之上再架上木地板，還是用石屎鋪在地上，通常都是雙磚及石屎地會較暖。」





「我（在購房預檢時）亦會替客人爬上屋頂，看看到底是否有隔熱棉，或者看看房屋本身是否有暖爐或是否已有風扇。」





「講開風扇亦可以再提一點，有些風扇可以將扇葉掉轉吹，因為熱空氣會向上升、而冷空氣會向下沉，而風扇若能掉轉吹，就可以將熱空氣吹回，這亦是大家在裝修時可作考慮。」





「當然你再想再慳到電費，可以考慮安裝太陽能電板，亦可以為你慳到少少錢。」







