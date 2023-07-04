澳洲反詐騙中心 眾多公私營企業專家協助

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由澳洲競爭及消費者公署營運的「國家反詐騙中心」(National Anti-Scam Centre)，將利用未來 3 年完增強其資訊分享能力。 Credit: ACCC

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由於詐騙案件近年非常猖獗，所以聯邦政府今年 5 月宣佈撥款，設立一個「國家反詐騙中心」，它得力於政府及私人機構的專家，令騙徒不易得手。

這是一個虛擬中心，由澳洲競爭及消費者公署 (ACCC) 主理。

該中心的初步構思獲得多個政府部門的代表幫忙，它們包括澳洲稅務局、澳洲內政部、澳洲證券及投資公署、澳洲通訊和媒體管理局和 ACCC。
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有些人利用手機 AAP 認識追求對象，但慎防誤墮騙徒陷阱。 Credit: Andrea Piacquadio/ Pexels
另外還的到其他消費者關注組織、受害人支援服務等相關人士幫忙。至於最後的咨詢董事局的成員有哪些人，將於未來數月公布。

根據 ACCC 引用的 Targeting Scams Report 統計數據，2022 年澳洲在詐騙中的損失，比 2021 年上升了 8 成。其中損失最多的類別，是投資詐騙 (investment scams）金額達到 15 億元，其次是遠程控制詐騙 (remote access scams)，涉及金額是 2.29 億元，商業電子郵件詐騙（payment redirection scams 又稱 Business E-mail Compromise, BEC）涉款 2.24 億元。

該中心昨日 (星期一) 由聯邦助理財長兼金融服務部長瓊斯 (Stephen Jones) 揭幕。

瓊斯:「我們將與各行業、銀行、電信公司和社交媒體平台的專業知識結合，共同制定策略和戰術，來到對抗詐騙者。我們知道詐騙者非常靈活，所以如果政府採取了一項戰略來對抗他們，並且取得了成功，這些騙徒會轉而採用其他手段，這就是為什麼這必須是一項持續的戰略。他們希望在一年的時間內建立起這些措施，以對抗詐騙者。」

有關詳情，請收聽溫楚良和蔡苡雯的報導。
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