【勿中招！】冒充myGov電郵訛稱退款640元 偽造全澳銀行網頁極像真

你最近有收到一封電郵關於myGov的退款嗎？

myGov

有民眾表示，點擊連結會將他們帶到一個類似於官方 myGov 頁面的網站。 Credit: Australian Government

政府提醒澳洲人要注意一關於myGov會退款數百元的網絡騙局。

這些狡猾的電郵會告訴收件人，他們有來自myGov 的「未償還退款」， 寄件人似乎來自政府機構。

政府呼籲民眾不要被騙，指發件人實際上是騙子，利用人們希望於新年獲得金錢去行騙。

電子郵件安全軟件公司 MailGuard於本周截獲一封網絡釣魚郵件時發出警告。
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帶有 myGov 字樣的電子郵件解釋了收件人必需點擊連結才能「快速獲得網上退款」，收件人報稱退款金額從 640 元到2200 元不等。

一旦進入該頁面，用戶將被要求輸入他們的登錄詳細資料，然後是他們的賬單資料，包括全名、信用卡號碼、CVV 號碼、地址和電話號碼，MailGuard 報告。

MailGuard警告說：「這些詳細資料將再次被犯罪分子竊取，並可能用於個人經濟利益或在暗網上出售。」

受害人也可能被要求填寫一份表格，其中包含他們的個人資料。

詐騙者還可能假裝擁有重要資料，稱如果用戶無法確認其身份，則不會處理退款。

一位人士表示，他點擊連結後發現詐騙者偽造了澳洲所有主要銀行的主頁，「很多非技術人員都會上當」。

另一個人說，點擊連結會將他們帶到一個類似於官方 myGov 頁面的網站。

她說：「但是當我登錄時，它要求我提供銀行卡的詳細資料，包括卡的 CCV，以便他們可以向我發送退款……。」


提供 myGov 服務的Services Australia已經知悉有關騙局，並敦促澳洲人要對騙局有警覺。

Services Australia指：「我們絕不會向你發送帶有連結的電子郵件或短信，指示你登入你的 myGov 帳戶。」

「如果你收到這樣的電子郵件，請不要打開任何連結、下載附件或回覆。」

「我們絕不會要求你打開電子郵件的連結或附件。」

Services Australia 表示，它永遠不會通過電子郵件或短信向客戶詢問其用戶名、密碼、myGov PIN、秘密問題和答案，或個人詳細資料。

「當您登入 myGov 時，myGov 收件箱中的郵件是安全的。打開 myGov 收件箱的郵件中包含的鏈接是安全的。」

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Published 13 January 2023 at 12:33pm
Presented by Yuki Yuen
Source: SBS