中國對澳洲實施懲罰性關稅有望聖誕前撤銷

貿易部長費雷爾 （Don Farrell）向澳洲廣播公司電台表示，根據上星期的會談，同期望近日的會談，他有信心澳中貿易問題好快會解決，在聖誕前這些貿易限制就會消除。





「我們將重新建立與我們最大貿易夥伴的穩定關係。」





費雷爾曾指希望在與中國同商務部長王文濤在美國三藩市會面前，可解決龍蝦和牛肉等，與生物安全規定有關的問題。





費雷爾 （Don Farrell）在本月早前在中國同王文濤會面。





澳洲在2020年提出調查新冠疫情源頭，惹來北京不滿，隨後中方對多項澳洲商品實施進口管制，包括煤炭、木材、大麥等，其中在2021年3月起，對澳洲葡萄酒徵收的反傾銷稅，稅率介乎116%至218%。





澳洲在同年6月向世貿提出申訴，兩國關係跌至低點。





北京在2020年兩國關係緊張高峰期間，對澳洲產品實施總值200億元制裁。





澳洲工黨政府去年上台後，致力與中國改善關係，目前仍然有大概20億元出口產品受影響，包括龍蝦同牛肉。





中國於上月釋放了遭拘留 3 年的澳洲記者成蕾。 成蕾曾被指控「非法向海外提供國家機密」，不過她於 10 月 11 日獲釋並返回了墨爾本。





其中艾巴尼斯(Anthony Albanese)於上月中表示，澳洲政府已同意暫停在世界貿易組織 WTO 與中國的爭端，換取中國對價值 12 億元的澳洲葡萄酒的出口關稅進行「快速審查」(expedited review)。





如果在五個月的審查結束時，中國仍未取消對葡萄酒的製裁，則澳洲將再次向 WTO 申請處理這一爭端。





除了葡萄酒之外，與中國剩下的兩個貿易問題分別是龍蝦 (lobster) 和一些被禁止的澳洲牛肉生產商 (共 8 個)。





艾巴尼斯在本月初訪華，成為2016年以來首次官式訪華的澳洲領導人。





艾巴尼斯出發時形容今次是非常積極的一步，令緊張的澳中雙邊關係穩定下來。



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