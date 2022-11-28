5歲男童被3米蟒蛇襲擊 被拖游泳池

五歲男童 Beau Blake 在位於新州拜倫灣，祖父家的泳池邊玩耍，一條3米長的蟒蛇從灌木叢中出現，
向Beau 施襲。
蟒蛇咬了男童後，蛇與男童均跌入泳池中。
蟒蛇盤繞在男童的腿上。
男童 76 歲的祖父艾倫（Allan ）趕至泳池營救，迅速跳入水中，把仍被蟒蛇纏繞的男童從水中救出。
及後，男童的父親 Ben 馬上為兒子解開蟒蛇的綑綁。
他表示：自己不是小男孩，讓他在15-20 秒內鬆綁。
雖然男童受了輕傷，但據報其精神狀態很好。
Ben向當地媒體描述事發經過，他指Beau 只是在游泳池的邊緣走來走去……他相信蟒蛇旱已在守株待兔，坐在那裡等待受害者的出現……而 Beau 就成了受害者。
他表示：看到一個很大的黑影從灌木叢中鑽了出來，還沒到底部，就完全纏住了他（Beau）的腿。
Ben 指：我只是盡可能靠近頭部抓住它，擠壓並拉動。
Ben 指如果他不是在附近，Beau 可能就會在水中，後果不堪設想。
救回兒子後，Ben抓住蟒蛇大約 10 分鐘，試圖讓他的孩子和父親平靜下來，然後將它放回植被中。
他表示該條蛇並不是一條毒蛇。他指在亞熱帶地區，蟒蛇是生活中的常態。在澳洲，牠們就在附近。
全國172種蛇有約100種有毒，但只有 可能對人類造成致命傷。其中很多蛇，例如蟒蛇，都是無毒的。
可是有些蛇的毒性非常強。例如：東部棕蛇。
在澳洲，殺死或傷害蛇，均屬違法。
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