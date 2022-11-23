澳洲特別多蜘蛛毒蛇？知曉這些常識可救命！

要點 被任何大型黑蜘蛛咬到都要進行急救。

被蛇咬後應當作致命傷口來處理。

在澳洲，你能獲得緊急醫療協助。

儘管澳洲有很多有毒的動物，但談到蜘蛛，新州毒物訊息中心的醫科主任羅拔茨（Darren Roberts）表示，只有一種蜘蛛需要特別注意，就是漏斗網蜘蛛（funnel-web）。





「雖然有很多比如紅背蜘蛛也有毒，會令你不適，（但）死亡或嚴重中毒要送醫的機率非常小。（除了漏斗網蜘蛛）澳洲所有其它蜘蛛都普遍被認為是低毒或無毒。」





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「蛇在全國都有，包括我們居住的地方，所以我們很可能會遇到。但幸運的是，產生問題並不常見。」



漏斗網蜘蛛在澳洲東岸較為常見。 Credit: Getty Images/Image Created by James van den Broek

蜘蛛咬後急救

羅拔茨醫生表示，被漏斗網蜘蛛以外的蜘蛛咬到的話，應盡快以消毒劑清洗傷口，確保自己有注射破傷風針，而有時需要「觀察和等待」，如果出現其他症狀或傷口感染，便要就醫。他指，傷口疼痛是正常，可以用冰袋冷敷。





不過，漏斗網蜘蛛造成的傷口會非常痛楚，還會危及生命，因此需要入院治療。他表示，這種體型較大的黑色蜘蛛，其毒性可令人口腔周圍麻木、可能出現噁心和嘔吐、腹痛或胸痛等症狀。





急救方法：



用壓力固定紗布紮住傷口上部和下部；

等待救護車時，傷者要平躺，最好能固定被咬的部位；

傷者最好不要走動，否則會加速毒液透過血液流動。

在內陸被咬怎麼辦？

皇家飛行醫生服務中心在鄉鎮地區提供24小時、非營利的航空轉運緊急服務。其昆州分部一名醫生弗朗西斯（Shaun Francis）表示，在內陸地區被咬而且不知道被哪種蜘蛛咬，是很常見的事。





他指，傷口一開始出現疼痛、紅腫，無法辨別是哪種蜘蛛造成，要出現了明顯症狀才會出動運送傷者。「當不只是疼痛時，我們會更留意，通常是從冒汗開始......這時我們會介入並照護。相較之下，被蛇咬即使沒症狀，我們也會把傷者送醫。」



蛇咬後急救

弗朗西斯表示，絕不能假設某種蛇沒毒，所有被咬的情況都要當作危及生命來處理。急救方法包括：



用壓力固定紗布紮住傷口上部和下部；

固定被咬的部位；

打000。

「蛇王」Gianni Hodgson表示，沒毒的蛇也能造成傷害：「孩子也會被寵物咬到，牠們無毒蛋可能會帶菌。」



遇到蛇怎麼辦？

「蛇王」表示，蛇除非感到威脅或恐懼，否則不會作出攻擊，而大部份蛇咬人的情況都是人們嘗試捕捉或者殺死牠。





他指，蛇會追著人的說法只是以訛傳訛，通常蛇向人的方向移動只是因為人站在了牠想去的安全的地方，而且半數情況蛇根本不知道有人在那裡。





他分享了一些遇到蛇的應對小貼士：



不要發出聲音，因為走近牠會令其產生戒備；

如果蛇在遠處，可以通過走動來令其知道此處有人，然後遠離牠；

如果蛇正在移動過來，不要動，讓牠經過離開。

切記這些求助電話：



如果遭蜘蛛咬而不知怎做，致電全國毒物訊息中心 13 11 26。

被蛇咬或任何緊急情況，致電000。

如果在內陸或野外需要求醫，可致電皇家飛行醫生服務中心 1300 69 7337。