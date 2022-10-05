耗資逾10億元打造的新冠設施 將何去何從？

隨著澳洲逐步放寬對新冠疫情的限制，強制新冠隔離亦將取消。三個州專門為新冠隔離建造的檢疫設施立亦退役，但它們將何去何？





維州位於 Mickleham 的新冠隔離中心在2月開放使用後，使用八個月後，亦將關閉。





早前，昆州地區住宿中心 (QRAC) 亦宣布了類似的舉措，而西澳的 Bullsbrook 設施尚未使用。





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這些設施中每一個耗資數以億元建造。



這些設施的成本是多少，現在它們會發生什麼？

據報道，維州位於墨爾本郊區的 Mickleham 設施耗資 5.8 億元建造，而位於珀斯東北約 40 公里處的西澳 Bullsbrook 檢疫中心亦耗資 4 億元建造。





在 7 月的預算聽證會上，昆州副州長概述了昆州 Wellcamp 設施的預計成本，該設施位於布里斯班以西約 130 公里的 Toowoomba 郊外，造價超過 2.2 億元。





它在八月停止接待客人。





這些設施的未來會怎樣仍然未知，但目前仍被空置。



維州 Mickleham 隔離中心在2月啟用，10月關閉。 Source: AAP 9 月，西澳州長麥高文 (Mark McGowan) 表示，州政府將確保 Bullsbrook 工廠在接下來的 12 個月內得到安全維護，並保持良好的工作狀態，然後再將其運營移交給聯邦。





根據維州政府的一份聲明，Mickleham 設施可以提前幾個月考慮用於其他潛在用途，包括夏季前的緊急住宿。





政府表示，如果維州再次需要適當的隔離設施來保護維州人免受快速傳播疾病的侵害，該中心仍然是一項「重要資產」。





同樣，昆州政府表示，QRAC 已進行維護，但如果大流行情況出現任何變化。QRAC 仍將可用。同時，他們亦會研究該設施是否可作其他用途。





這些州是唯一建立專用檢疫設施的州份。北領地的霍華德斯普林斯工廠從原有的工人宿舍改建為隔離中心。它也關閉了，現在由基礎設施、規劃和後勤部維護。它保持候命的狀態。





其他州和領地則使用酒店作為隔離設施。



是否值得？

維州警察廳長卡賓斯（Anthony Carbines）表示，維州檢疫中心的目的是保護民眾免受新冠病毒的傷害。





他指：它的關閉是意味我們在大流行的恢復中前進一步。





他表示，澳洲在大流行首次爆發之前就需要這些設施——但這個重要的設施現在就如同保險一樣，以防未來再有大流行發生，或在自然災害等緊急情況下為民眾提供住宿。





雪梨科技大學教授兼首席經濟學家哈考特教授表示，在評估數億澳元是否物有所值時，需要考慮幾個角度。





他問道，是否建立了最有效的方法？





他再問，如果沒有建造它們會發生什麼？如果未來發生另一場流行病——這很有可能——你將它們推倒並再次重建它們，那可能會發生什麼？成本更高。





哈考特教授表示，從經濟角度來看，這些設施可以被視為「沉沒成本」。





但他亦指在政治上，（政府）在某種意義上不可能不建造它們，所以他們沒有太多選擇。



