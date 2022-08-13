澳洲紅酒公司告中國山寨品牌侵權 中國法院判勝訴

Treasury Wine Estates與 Rush Rich 在中國進行了長達6年的法律鬥爭，指控該Rush Rich公司在中國模仿Treasury Wine Estates的品牌。





Treasury Wine Estates終於在中國贏得一場極具里程碑意義的官司。





澳洲的Treasury Wine Estates 擁有並生產許多知名紅酒品牌，包括 Penfolds 和 Wolf Blass。然而，Rush Rich 公司在自己的紅酒瓶上使用 Penfolds 品牌的一部分時， 便引發爭拗訴訟。





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經過6年的鬥爭，於周三，中國最高人民法院作出有利於Treasury Wine Estates的裁決，裁定Rush Rich 公司對其公司作出「惡意」行為。





法院裁定Rush Rich 公司不當使用漢字，指Rush Rich 為其品牌註冊的漢字，與Penfolds相似，是無效並侵犯了Penfolds品牌的版權。





法院稱，這是「非法行為」。



中國法院裁定Rush Rich為其品牌註冊的漢字與Penfolds相似，屬無效。



Treasury Wine Estates表示，另一家公司曾試圖「利用」其品牌，並對中國法院的裁決感到高興，稱裁決為「具有里程碑意義的勝利」，又指Rush Rich還為包括Penfolds在內的其他奢侈品牌註冊了大量商標。





Penfolds董事總經理Tom King表示歡迎中國最高人民法院的判決，並感謝中國當局在保護奢侈品牌所有者權利方面的持續支持。





Treasury Wine Estates表示對侵犯版權採取「零容忍態度」。





Treasury Wine Estates 全球知識產權總監 Anna Olsen 在一份聲明中表示：「這個案例表明，我們不會容忍企圖利用和侵犯Treasury Wine Estates旗下所有品牌的知識產權和聲譽。」





澳洲政府監管機構 Wine Australia 也對中國法院的裁決感到滿意，因為監管機構也一直在努力維護澳洲紅酒的國際聲譽。





由於Treasury Wine Estates正尋求在中國推出其紅酒，此案的裁決是及時的。



Rush Rich 曾被澳洲聯邦法院巨額罰款

自 2016 年以來，Penfolds 已對 Rush Rich 提起了多宗訴訟，並全部勝訴，其中包括澳洲聯邦法院對其品牌侵權的訴訟。





2019 年，Rush Rich 在被發現侵犯了Treasury Wine Estates的幾個商標後，曾被聯邦法院處以巨額罰款。





該公司被勒令支付 375,000 元的賠償金，並被禁止再次使用有關圖像。





在澳洲聯邦法院案件之前，Treasury Wine Estates 曾在上海浦東法院向Rush Rich 提出訴訟。





上海浦東法院作出了有利於Treasury Wine Estates 的裁決，並命令Rush Rich 償還200萬人民幣（當時為426,000 澳元）。

