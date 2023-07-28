為減意外發生 一項裝置將在2025起在車輛強制安裝

澳洲政府已立法，要求所有新車均配備輔助倒車科技，即後視鏡頭或感應器。





為了減少因汽車倒車造成的行人傷亡，包括車道上的兒童，所有新車都需要在 2027 年 11 月 1 日之前安裝倒車輔助裝置。





但是，在2025 年 11 月 1 日之後引入澳洲的任何新車型號，都必須裝有後視鏡頭或感應器。





這項「澳洲設計規則108/00 - 倒車科技」(Australian Design Rule 108/00 – Reversing Technologies)的新法規是基於聯合國第46號規則，該規定要求所有在歐洲出售的新車，都必須在2024年中期之前配備倒車感應系統。





在美國，所有在2018年5月之後生產的新車都必須依法配備後視鏡頭。





根據澳洲基建局在2022年2月發布的一份監管影響報告，保守估計在35年的時間內，這項新法規將拯救12條生命，避免340次重傷和152次輕傷。





除了防止死亡和傷害，報告還估計，這項新法規將給澳洲社區帶來約3580萬澳元的經濟效益。





聯邦基礎設施和交通部助理部長布朗(Carol Brown)在一份書面聲明中表示「我們知道倒車輔助將增加駕駛者的視野，最大限度地減少盲點。





她還表示「澳洲政府預計這一變革將有助於減少致命和非致命的車道事故。」



根據2017年的一項研究，有66％的新車配備倒車感應系統，表示目前只有少數車輛不提供任何形式的倒車輔助功能，而將倒車感應器系統安裝在車上令汽車製造商增加每輛車40元的成本。





新的澳洲設計規則相信主要將影響入門級商用車輛，如多功能用途車（ute）和貨車，以及卡車。





然而，由於澳洲汽車平均車齡約為11年，實現新法規的安全效益可能需要一些時間。





維州兒童事故預防基金會（Kidsafe Victoria）是向政府建議將倒車科技作為新車的必要裝置的組織之一，其行政長官Melanie Courtney表示，每周都有一名兒童在倒車時受傷，其中五歲以下的兒童風險最高。





Melanie Courtney 在一份聲明中表示「我們歡迎這一安全措施的正面的一步。但重要的是要記住，倒車攝像頭只是一種輔助駕駛的設備，不能依賴它來防止所有事故」，聲明中續指，所有駕駛者應該記住在車輛周圍監督兒童，使兒童遠離危險，並在倒車之前進行在圍著車走一圈，確認車輛周圍沒有兒童。





雖然倒車輔助裝置被認為是車輛獲得澳洲新車評估計劃 (ANCAP) 的五星級安全評級的必要條件，但監管影響報告指，目前要求汽車擁有後視鏡的法規「在顯著減少或預防倒車碰撞方面效果不大」。





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