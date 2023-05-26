墨爾本16歲「L牌仔」撞死路人

警方表示，一名學駕的16歲青年在沒有監督的情況下駕駛，當時他駛上了路邊，據稱撞到一名行人，行人當場死亡。

The Victorian government has launched the new online learner drivers test.

墨爾本一名16歲「L牌仔」撞死路人。 Source: Getty

一名16歲的「L牌」司機涉嫌獨自駕駛時撞死行人而被起訴。

這名墨爾本男孩已被還押，並被指控危險駕駛導致他人死亡和L 牌司機無人陪伴駕駛。

他被拘留一日後，原訂於周五今日在兒童法庭出庭，但只有他的律師和檢察官出席了簡短的聽證會。

檢察官向法庭表示，危險駕駛的指控可能會升級為過失駕駛指控，正在等待在等待毒理學的檢測結果。

男孩的律師說他在車禍中受傷，周四出院。

這名青少年仍被拘留，下一次將於10月出庭。
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圖片來源：9NEWS
警方將指控這名少年開著一輛金色的豐田Camry汽車，當時他駛上了路邊，在人行道上撞到了一名29歲的行人，該男子後來當場死亡。

事件發生在周二凌晨約5 點 35 分，位於墨爾本西北部郊區Keilor Downs的Taylors Rd。

在接受警方審問之前，司機也因重傷住院。

維州法律規定，16歲人士只能在正式車牌持有人的監督下駕駛，並且只能在18歲後申請P牌。
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在今年2月，昆州一名學駕女子的「危險駕駛」行為對一名兩歲幼童造成「災難性腦部損傷」，獲法庭判處入獄最少一年。

而在今年1月，南澳一名20歲的L牌學車男子，在阿德雷德北區Waterloo Corner的North-South Motorway公路上高速駕駛一輛無車牌的Holden工程車，速度最高達到每小時253公里。

該路段限速110公里，因此該男子超速多達143公里，而253公里也是南澳錄得的馬路最高時速。


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Published 26 May 2023 3:36pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS