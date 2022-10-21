強忍喪母之痛 澳籍華裔選手成ATP挑戰賽冠軍

澳籍華裔網球選手Li Tu贏得ATP挑戰賽冠軍，亦是他網球生涯上首個挑戰賽冠軍，而比賽是在他已去世的母親的生日前一天舉行。





Li Tu的母親在三星期前因癌症去世，他在出席母親葬禮後的一天，便立即乘搭飛機前往韓國比賽。





今年26歲的Li Tu，父母從中國移民來澳，Li Tu是在阿德雷德出生，他之前曾擊敗澳洲種子選手奧康奈爾（Christopher O'Connell）及達克沃思（James Duckworth）而進入決賽。





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Li Tu在ATP挑戰賽決賽對上中國選手吳易昺，最後以直落3盤獲勝取下冠軍。





Li Tu在比賽完結當刻，整個人攤倒在地上，並用背心拭淚。



他在比賽後一天在社交媒體Instagram上發文，當日是他母親的生日，他在文中寫道「這是我生命中最艱難的兩個月，看著你（母親）與癌症對抗作鬥爭，每天都在掙扎和戰鬥」。





他又指，雖然母親慢慢失去了知覺，但他仍繼續網球訓練，為了母親他必須堅持繼續前進。





Li Tu在文中透露，在ATP大賽前數天，母親跟他說「在韓國見」，Li Tu即時淚流，而在母親葬禮後的一天，Li Tu前往韓國比賽，他直言當時不知道自己能不能做到，但他在每場比賽前，都會抬頭仰望天空，彷如見到他母親，會令他忍不住微笑。





最後Li Tu拿下ATP 巡迴賽冠軍，他最後在文中寫道「母親，我們做到了」（We did it Mum）。



Li Tu在接受澳洲廣播公司訪問時亦指，他在比賽時，一直感受到母親在他身邊，他覺得比賽是他與母親一起完成，他指「這給了我很大力量、平靜和信心，而這是我不常感受到的。」





比賽令Li Tu在 ATP 排名中迅速上升，上升到 100 多位，達到了職業生涯最高的世界第 190 位。

