【孰好孰壞】為何澳洲去年成為過去十多年人口增長最快一年？

根據澳洲統計局 (ABS) 的最新數據顯示，澳洲去年的人口增長速度是自 2008 年以來增長最快的一年。





在截至 2022 年 12 月 31 日為止的一年來，澳洲的人口增加了接近百分之2（1.9%），即 496,800 人，總人口達 2630 萬人。





而其中以海外移民人數的增長是造成人口增加的最大原因，而增長的水平亦超過了新冠疫情前的水平。





去年共有 619,600 海外移民抵達澳洲， 而離境的海外移民則有 232,600 人，人口淨增值達387,000 人。



去年共有 619,600 海外移民抵達澳洲， 而離境的海外移民則有 232,600 人，人口淨增值達387,000 人。 Credit: SBS 統計局的人口學負責人趙貝達（Beidar Cho）表示，國際學生人數復常是推動海外移民淨值比率達致「歷史新高」的其中一個原因。





另一方面，她表示，海外移民離境的人數比「過去十年的典型水平減少」也是其中一個原因。





她在一份聲明中說：『隨著國際邊界重開後，國際學生返回澳洲，這種模式預計將繼續下去，同時，準備離開的學生亦會減少，因為在疫情期間到澳的學生很少。』





去年（2022）澳洲一共有 300,700 人出生，190,900 人死亡，死亡人數增加了百分之 11.1，而出生人數則減少了百分之 4.6。這亦令本地人口自然增長的人數只有 109,800 人，比 2021 年下降了百分之23.4。





死亡人數增加的主要原因是因為新冠疫情導致死亡率增加。





大量的海外移民人數，令各州及領地的人口在 2022 年都有淨增長，但有數個州及領地卻因為居民移往其他州份而令人口流失。





新州是流失最多居民的州份，去年一共有 121,071 人離開該州。





而只有不到 90,000 名人士是從其他州份移往新州。



新州是流失最多居民的州份，去年一共有 121,071 人離開該州。 Credit: SBS 維州、塔州、北領地和首都領地的亦錄得州際人口下跌，其中維州減少了近 10,000 人，首都領地則減少了 1,228 人。





三個州的州際移民人口在同一時期均出現了淨增長。





昆州的變化則最大，有 34,545 人搬到了這個陽光之州。 南澳的州際移民亦增加了 670人，而西澳則有 10,593 人。





雖然新州失去最多的州際移民人口， 但同時， 卻有大量海外移民湧入該州，令該州的人口淨增達 134,602 人。



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