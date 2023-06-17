【孰好孰壞】為何澳洲去年成為過去十多年人口增長最快一年？

澳洲的人口已增長至2630萬，究竟是甚麼原因導致現時本地的人口增長是過去十多年來最快的增速？

People walking down a street in Brisbane.

在截至 2022 年 12 月 31 日為止的一年來，澳洲的人口增加了接近百分之2（1.9%），即 496,800 人，總人口達 2630 萬人。 Source: AAP / Jason O'Brien

根據澳洲統計局 (ABS) 的最新數據顯示，澳洲去年的人口增長速度是自 2008 年以來增長最快的一年。

在截至 2022 年 12 月 31 日為止的一年來，澳洲的人口增加了接近百分之2（1.9%），即 496,800 人，總人口達 2630 萬人。

而其中以海外移民人數的增長是造成人口增加的最大原因，而增長的水平亦超過了新冠疫情前的水平。

去年共有 619,600 海外移民抵達澳洲， 而離境的海外移民則有 232,600 人，人口淨增值達387,000 人。
A graph showing the drivers of overseas migration to Australia each year since 2013.
去年共有 619,600 海外移民抵達澳洲， 而離境的海外移民則有 232,600 人，人口淨增值達387,000 人。 Credit: SBS
統計局的人口學負責人趙貝達（Beidar Cho）表示，國際學生人數復常是推動海外移民淨值比率達致「歷史新高」的其中一個原因。

另一方面，她表示，海外移民離境的人數比「過去十年的典型水平減少」也是其中一個原因。

她在一份聲明中說：『隨著國際邊界重開後，國際學生返回澳洲，這種模式預計將繼續下去，同時，準備離開的學生亦會減少，因為在疫情期間到澳的學生很少。』

去年（2022）澳洲一共有 300,700 人出生，190,900 人死亡，死亡人數增加了百分之 11.1，而出生人數則減少了百分之 4.6。這亦令本地人口自然增長的人數只有 109,800 人，比 2021 年下降了百分之23.4。

死亡人數增加的主要原因是因為新冠疫情導致死亡率增加。

READ MORE

六份一移民工人無最低工資 當局擬修例打擊無良僱主

【移民潮帶動】雪梨教廣東話社區語言學校 學生大幅增逾三成

澳洲將徹底改革其「黃金簽證」計劃？

大量的海外移民人數，令各州及領地的人口在 2022 年都有淨增長，但有數個州及領地卻因為居民移往其他州份而令人口流失。

新州是流失最多居民的州份，去年一共有 121,071 人離開該州。

而只有不到 90,000 名人士是從其他州份移往新州。
A chart showing interstate migration rates in Australia in 2022.
新州是流失最多居民的州份，去年一共有 121,071 人離開該州。 Credit: SBS
維州、塔州、北領地和首都領地的亦錄得州際人口下跌，其中維州減少了近 10,000 人，首都領地則減少了 1,228 人。

三個州的州際移民人口在同一時期均出現了淨增長。

昆州的變化則最大，有 34,545 人搬到了這個陽光之州。 南澳的州際移民亦增加了 670人，而西澳則有 10,593 人。

雖然新州失去最多的州際移民人口， 但同時， 卻有大量海外移民湧入該州，令該州的人口淨增達 134,602 人。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 17 June 2023 12:43pm
By Amy Hall, Selina Kong
Source: SBS, AAP
Available in other languages
標籤
Australia