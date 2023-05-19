一款本地啤酒宣傳被批過火 撤出啤酒節

一款名為「Barely Legal」的澳洲啤酒，因其宣傳被批評帶有「性別歧視」和字眼「不恰當」，而被從一個大型活動中撤出，啤酒的設計是與世界上最大的色情網站相近。





在宣傳中，陽光海岸啤酒廠Blackflag 將其啤酒IPA 形容為「冒險」和「可以告訴你的朋友的東西」，而標誌則是「 Pornhub 」的風格。





在本周末將在墨爾本舉行GAB啤酒節(Great Australian Beer Spectacular)，有關宣傳主題已在活動舉行前停止。



Barely Legal beer has been withdrawn from a major beer festival due to its branding and marketing. Source: Getty, SBS / Crafty Pint 在星期日，Instagram 帳戶 「Chicks Invented Beer」 批評啤酒的宣傳活動。





帳戶寫道「18.1%，並稱之為勉強合法，令人噁心」，「開玩笑說某事/某人勉強合法，並不是什麼真正冒險」。





該帳戶直言「暗示令人作嘔，我甚至無法讓自己打字，這太犯規了」。





數日前，團體Beer Agents for Change發布其調查。團體目的是解決行業內歧視和性別歧視等問題。





91% 受訪者表示，在整個職業生涯中，他們在啤酒行業經歷過與性別、性取向、種族、外貌和/或與年齡相關的歧視。





周四，獨立釀酒師協會(Independent Brewers Association ,IBA)表示已開始與有關方面進行商討，以解決事情，並防止未來再發生同類事件



IBA 在一份聲明中表示，廣告違反協會的行為準則，因此IBA 董事會將遵循政策，以作回應。





「雖然酒類廣告有嚴格規定，但問題仍然存在，因為將考慮為我們的會員提供更多培訓和資源，希望確保我們是解決方案的一部分」。





「IBA 所做的每一件事，都展現各種形式的包容性和多樣性，並將繼續努力宣傳，以建立一個包容和尊重的啤酒行業」。





宣傳活動後來被撤回，Blackflag 表示對此次活動造成的任何冒犯或困擾表示遺憾。



Blackflag described its Barely Legal beer as "something to tell your friends about". Source: Instagram / Chicksinventedbeer 廠方在一份聲明中指「我們承認，一個希望達輕鬆愉快和吸引人的宣傳主題，可惜沒有達到目的，並且無意傳達令人反感的意想不到的暗示」。





「在 Blackflag，我們致力於為我們所有的客戶、合作夥伴和持份者營造一個包容和尊重的環境」。





聲明指，該團隊理解「促進多樣性、平等和敏感性」的重要性，「我們意識到我們最近的宣傳活動沒有遵守這些原則，對於造成的任何傷害，我們深表歉意」。





作家Clementine Ford也在社交媒體上批評該品牌。





她在 Instagram 寫道「這個笑話很明顯是關於性化『勉強合法』的少女。通過假裝不是這樣為自己帶來侮辱」。





「不只因為在宣傳中加入『要告訴你的朋友的東西』，還因為非常清楚地與 Pornhub 建立聯繫」，「Pornhub 不是人們在 18 歲時突然發現的品牌——但它是一個最受歡迎的類別中『勉強合法』的品牌」。



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