【家長注意】當局籲緊急回收某款受歡迎玩具：會擊傷小童玩家

在聖誕前，除了出要 毒菜事件 外，澳洲產品安全局亦建議回收一款由孩之寶公司出品的 Elefun Flyers玩具。



該款玩具的用品，玩法是玩家踩在大象的尾巴上將圓形的蝴蝶形飛盤射到空中，然後用捕蝴蝶網嘗試捕捉圓盤。 Credit: productsafety.gov.au 該款玩具的用品，玩法是玩家踩在大象的尾巴上將圓形的蝴蝶形飛盤射到空中，然後用捕蝴蝶網嘗試捕捉圓盤。





蝴蝶形飛盤可能會擊中孩子的臉部。 澳洲產品安全局

建議回收的產品，在 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 1 月 5 日期間在全國各地的實體商店及網上銷售。而該款玩具，在包括 BIG W、Target、Amazon和 Mr Toys 等主要商店均有出售，據報有關產品在澳洲家庭中極受歡迎。





澳洲產品安全局亦建議回收一款由孩之寶公司出品的 Elefun Flyers玩具 Credit: productsafety.gov.au

