【家長注意】當局籲緊急回收某款受歡迎玩具：會擊傷小童玩家

當局建議緊急回收一款受歡迎的玩具產品，擔心可能會對使用玩具的兒童造成傷害。

Product recall
在聖誕前，除了出要
毒菜事件
外，澳洲產品安全局亦建議回收一款由孩之寶公司出品的 Elefun Flyers玩具。
Elefun Flyers (1).jpg
該款玩具的用品，玩法是玩家踩在大象的尾巴上將圓形的蝴蝶形飛盤射到空中，然後用捕蝴蝶網嘗試捕捉圓盤。 Credit: productsafety.gov.au
該款玩具的用品，玩法是玩家踩在大象的尾巴上將圓形的蝴蝶形飛盤射到空中，然後用捕蝴蝶網嘗試捕捉圓盤。

當局要求家中有該款產品的人士，
應將產品馬上交回零售商作退款，
並警告說：
蝴蝶形飛盤可能會擊中孩子的臉部。
澳洲產品安全局
建議回收的產品，在 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 1 月 5 日期間在全國各地的實體商店及網上銷售。而該款玩具，在包括 BIG W、Target、Amazon和 Mr Toys 等主要商店均有出售，據報有關產品在澳洲家庭中極受歡迎。

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澳洲產品安全局亦建議回收一款由孩之寶公司出品的 Elefun Flyers玩具 Credit: productsafety.gov.au

已知有售Elfun Flyers的其他零售商亦包括：All Brands、All Interactive Pty Ltd、Associated Retailers、Avalan Kids、Caseys Toys、Dizzy Toys、Games Wholesale、Gordon & Gotch、H&D Retail、Hobbyco、Humphreys、Imagine If、Lemony Gem、Lets Play Games、Mercury Retail。

更多詳情，可留意
澳洲產品安全局的官方網站


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Published 20 December 2022 at 10:22am, updated 2 hours ago at 10:30am
By Ivan Leung
Source: SBS