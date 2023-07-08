布林肯將敦促東盟對緬甸和中國採取更強硬立場

美國國務院官員表示，華盛頓希望能游說東南亞國家對緬甸的軍政府採取更強硬的行動，並在南海地區抗衡中國的行為。





在下週的「東南亞國家聯盟」(簡稱東盟) 會議上，美國國務卿布林肯將前往東南亞出席印尼舉行東盟外長會議。





布林肯將在星期日至星期三期間，與美國總拜登一同前往英國和立陶宛參加北約會議，之後他會前往印尼參加東盟外交部長會議。



美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)向記者表示，緬甸將成為雅加達會議討論的「重要議題」之一。 Source: AP / Jacquelyn Martin/AP 美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)向記者表示，2021年的軍事政變使緬甸陷入混亂，緬甸將成為雅加達會議討論的「重要議題」之一。





東盟已經禁止緬甸的統治軍將領參加高層會議，但泰國提議重新與軍政府接觸。





卿康達稱，期望與東盟的合作夥伴，繼續減低緬甸在東盟部長級會議的代表性，也期待尋求方法增加對軍政權的壓力，迫使政權結束暴力並重返民主之路。





美國上個月對緬甸政變軍使用的兩家銀行實施制裁，旨在減少軍方進口武器和材料，以鎮壓反政變勢力。





卿康達上週表示，東南亞國家應該盡快達成共識以應對南海爭議，特別是對中國在南海的活動。

