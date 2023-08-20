馬斯克擬把 X 的封鎖功能移走引發用戶擔憂

億萬富豪馬斯克 (Elon Musk) 去年收購 Twitter (推特) 後，上月把它改名為X，現在大家輸入 X.com 便會自動切換到 Twitter.com。

20230812001829878532-original.jpg

X (前身是 Twitter) 的老闆馬斯克想把 X 打造成一個擁有多種功能的超級 app。 Source: AAP / Britta Pedersen

昨日馬斯克宣布進一步改革這個社交平台，未來不再允許用戶使用封鎖功能 (blocking feature) ，但 DMs (direct messages，也稱為 Twitter DM、直接消息、私人消息) 則除外。
20230729001825417762-original.jpg
2023 年 7 月，馬克斯宣佈把 Twitter 重新命名為 X，並將一個金屬 X 標誌放在三藩市辦公室的屋頂。馬克斯對 X 這個字母可謂情有獨鐘。 Source: AAP / Haven Daley
封鎖功能可用來限制該平台上特定帳戶之間的互動。例如用戶可以限制某些特定帳戶不能聯繫他們、不能閱讀他們的帖文或跟隨他們。

馬斯克表示，Twitter平台將保留 mute (靜音) 功能。

靜音功能可讓你從你的時間軸移除某個帳戶的推文，而不需要取消跟隨或封鎖該帳戶。被靜音的帳戶將不會知道自己已被設為靜音。

重要的一點，是將帳戶靜音，並不會影響該帳戶傳送私人訊息給你的能力。

然而，馬斯克此舉恐將違反蘋果 App Store 及 Google Play 的上架條款，導致 X 被要求下架，而專家也擔憂，封鎖功能被取消後，用戶可能會被垃圾訊息淹沒。

馬斯克自稱是言論自由的絕對主義者，但一些人認為他這個做法是不負責任的。

有研究人員發現，自從他接管推特後，該平台上的仇恨言論和反猶太主義內容有所增加，一些政府指責該公司在內容審查方面做得不足。
20230313001774592188-original.jpg
萊溫斯基 (Monica Lewinsky) 對馬克斯擬移除 X 的封鎖功能感到擔憂。 Source: AAP / NINA PROMMER
許多人立即反對馬克斯這個提議，其中包括反欺凌倡議者萊溫斯基 (Monica Lewinsky)。他們表示，封鎖功能是一個保護大家安全的重要工具。
更多內容

【專家三分鐘拆解】推特將標誌換為一個「X」字

中國嚴正反對美方 TikTok 禁令 指責美國出於「太不自信」

【女足世界盃】點解球迷上載社交媒體相關視頻遭刪除？

馬斯克「殺」鳥：Twitter 藍雀標誌將被「X」取代

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 20 August 2023 1:03pm
Presented by Aaron Wan
Source: SBS

Share this with family and friends