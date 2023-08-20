馬斯克擬把 X 的封鎖功能移走引發用戶擔憂

昨日馬斯克宣布進一步改革這個社交平台，未來不再允許用戶使用封鎖功能 (blocking feature) ，但 DMs (direct messages，也稱為 Twitter DM、直接消息、私人消息) 則除外。



2023 年 7 月，馬克斯宣佈把 Twitter 重新命名為 X，並將一個金屬 X 標誌放在三藩市辦公室的屋頂。馬克斯對 X 這個字母可謂情有獨鐘。 Source: AAP / Haven Daley 封鎖功能可用來限制該平台上特定帳戶之間的互動。例如用戶可以限制某些特定帳戶不能聯繫他們、不能閱讀他們的帖文或跟隨他們。





馬斯克表示，Twitter平台將保留 mute (靜音) 功能。





靜音功能可讓你從你的時間軸移除某個帳戶的推文，而不需要取消跟隨或封鎖該帳戶。被靜音的帳戶將不會知道自己已被設為靜音。





重要的一點，是將帳戶靜音，並不會影響該帳戶傳送私人訊息給你的能力。





然而，馬斯克此舉恐將違反蘋果 App Store 及 Google Play 的上架條款，導致 X 被要求下架，而專家也擔憂，封鎖功能被取消後，用戶可能會被垃圾訊息淹沒。





馬斯克自稱是言論自由的絕對主義者，但一些人認為他這個做法是不負責任的。





有研究人員發現，自從他接管推特後，該平台上的仇恨言論和反猶太主義內容有所增加，一些政府指責該公司在內容審查方面做得不足。

