Box Hill 中秋美食園遊會 料吸逾5萬人歡渡佳節

受疫情影響連續兩年未能舉辦的 Box Hill 中秋美食園遊會，在今年再度和大家見面。





現場共有超過50個攤位，包括美食、雜貨及手工藝等。大會會場亦設有舞台，無間斷有不同的表演項目，包括歌舞、才藝表演等。





主舞台在12點舉行揭幕儀式，但開幕前露天廣場已人頭湧湧，非常熱鬧。



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現場很熱鬧。



墨爾本台北總商會會長徐正豪在開幕典禮時致辭表示，中秋是中國文化中，是繼新年第二大的節日，適逢今年是活動的第30屆，今年特別新增台灣小食區，讓大家品嚐到台灣的美食。





墨爾本白馬市市長劉昱婷在致辭時亦指，很高興大家在疫情兩年後又再次聚在一起，她指活動是聯繫墨爾本華人的重要活動，活動亦支持本地企業，相信大家能透過活動再次聚在一起。





墨爾本白馬市市長劉昱婷。 各嘉賓致辭完畢後，有多場舞獅、舞龍及武術表示，令全場掌聲不絕。





舞龍表演。 舞獅表演。 武術表演。 劉昱婷在接受《 SBS 中文》訪問時亦提到，博士山可說是墨爾本華人的聚居中心，因此每年都會舉辦中秋慶祝活動，今年園遊會的美食多元，有台灣的，亦有客家的，希望大家都可以來品嚐。





她並希望園遊會日後可愈做愈大，吸引墨爾本更多不同社群的人一起來歡渡中秋。





墨爾本台灣商會名譽會長兼園遊會總顧問劉國強表示，以往活動平均可吸引5萬人次，今年有信心可超往年，他指，活動已因新冠疫情停辦兩年，在疫情期間，很多戶外活動都需要停止，大家都「被關住」很久，所以相信大家今年都會踴躍參加。





他又指，雖然中秋節是傳統的華人活動，但經過多年舉辦，活動已變成一個多元文化社區活動。





墨爾本台灣商會名譽會長兼園遊會總顧問劉國強。 售賣各種台灣小吃的台灣商會自營攤位，商會總幹事Christof表示，攤位主要售賣地道的台灣小吃，包括滷肉飯、奶茶，臭豆腐等，他指，希望大家可以嚐到最地道的台灣美食。





另一攤位「墨爾本客家聯盟會」售賣各種客家傳統美食，包括草仔粿、綠豆椪等，墨爾本客家會會長張展智表示，他們聯盟會有20幾年歷史，希望透過園遊會這個多元文化活動宣揚美食及文化，穿上客家的傳統服裝，希望客家文化亦可融入到澳洲社會中。





墨爾本客家會會長張展智。



他指今年人流方面有增加，而今年攤位多樣性有增加，以前主要是美食攤位，現在有遊戲及手工藝品等，覺得這是活動成功的地方。





「墨爾本客家聯盟會」售賣各種客家傳統美食。 移民港人Faith帶同兩名子女來參加園遊會，她表示在社交媒體上看到活動，特地來參加，她指由於早上天氣不好，有下雨，以為不會有太多人，但來到後卻發現非常熱鬧，她的一對子女亦表示來到園遊會覺得好開心。



移民港人Faith及子女。

