歐盟打算制裁中國和香港企業 指其銷售軍用設備予俄羅斯

《金融時報》週日報導，歐盟已提出，制裁共七家中國和香港企業，因這些企業被指銷售可用於支持俄羅斯武器裝備的用品或技術。





路透社引述《金融時報》所列出的制裁名單複印本，制裁名單包括兩家中國內地公司，3HC Semiconductors 和 金派科技 (King-Pai Technology)，還有五家香港公司，信諾電子科技有限公司 (Sinno Electronics)，Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry and Alpha Trading Investments.





歐盟暫時未有評論報道。



俄烏戰爭持續十四個月未有停火跡像。 Credit: SOPA Images/Sipa USA 事實上，中國企業如京派科技已被美國列入制裁名單，美國稱這是中國為俄羅斯供應軍事所需的設備。





自俄羅斯14個月前入侵烏克蘭以來，歐盟已對俄羅斯個人和企業實施了10個制裁措施，對其造成了經濟困難，使資金籌集變得更加困難。

