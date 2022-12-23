冰毒男改裝電動滑板車 時速100公里飛馳被擒

坎培拉警方表示，今天（23日）早上 8 點 40 分左右，警方發現這輛電動滑板車「超速」行駛在 Majura Parkway 的馬路單車道上。





警察其後指示這名來自Phillip的 38 歲駕駛者離開道路，要求他駛進入附近的單車徑。





其後，警察指他的電動滑板車失控，並因此摔倒，然後騎手據稱試圖徒步逃走。





警方說，不久之後他被攔下，然後在路邊呼氣測試中，被檢測對冰毒（安非他明）呈陽性。





警察沒收了電動滑板車。





警察沒收了電動滑板車。 Source: Supplied / ACT Policing



坎培拉警方發表聲明，提醒坎培拉民眾留意電動滑板車並避免高速行駛，並指會在 1 月 2 日之前實行雙倍扣分。





聲明說：「以超過 每小時25 公里的速度駕駛個人移動設備，包括電動滑板車，是違法的。」





「基於錄得的駕駛速度，駕駛者將被控違反車輛規則，包括無牌駕駛、使用未登記和未投保的車輛，以及未能因警察截停而停車。」





他們說他還有可能面臨其他額外的指控。他將於一月份出庭。









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