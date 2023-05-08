今日大事（5月9日）

新財案今晚公佈料盈餘近40億

聯邦政府今晚（5月9日）公佈財政預算案，預計庫房會有接近40億元盈餘。





如果在財政年度結束時真的有盈餘，便將會是聯邦政府15年來首次出現盈餘。





在截至2025/2026財政年度的四年內，預算案中的財務結果預計將增加超過 1430 億元。





在預算案中，將會有550萬戶家庭和 100 萬間小企業， 獲得高達 500元的電費減免 。





政府亦推動改變處方藥物補貼，每年最多可為大家節省 180元，並會擴大單親父母的福利。





但財長查默斯 （Jim Chalmers）指，政府同時正在限制開支，以避免加劇通貨膨脹。



聯邦在野兩黨聯盟擔憂政府大灑金錢推高通脹

聯邦在野兩黨聯盟就駁斥財長查默斯指，政府會緊縮開支以免加劇通貨膨脹的說法。





聯邦政府正計劃撥款 146 億元，協助澳洲人應對生活開支的壓力。





影子財長泰勒（Angus Taylor）表示，著名經濟學家同意他的觀點。





泰勒說：「目前政府所說的是巫毒經濟學，我們聽到多位經濟學家，包括漢密爾頓、理查森等都說這是腐爛的說法。我的意思是，政府大灑金錢推高了通脹，就這麼簡單，而財長查默斯和總理正在表現出他們完全缺乏經驗。」





泰勒亦表示，預算案必須對所有澳洲人一致。





他指責政府，將在預算中受惠的人和未能受惠的人之間製造矛盾。



綠黨批工黨政府在錯誤地方花太多錢

綠黨指責政府在今晚公佈的聯邦財案中，在錯誤的地方花太多錢。





綠黨參議員麥金（Nick McKim）表示，政府在澳英美三國 AUKUS 防禦聯盟和協助房地產投資者等方面支出過多，但就無花足夠錢幫助弱勢澳洲人。





他說，工黨與以前的兩黨聯盟邦政府的財案相比，並無太大的不同。





麥金表示，查默斯與工黨優先考慮，是實現財政盈餘，而不是實際做他們需要做的事， 就是幫助那些在生活開支、租金和實際工資以最快速度下降的情況下掙扎的民眾。這個基本上是與過去十年一樣，只是查默斯於其中加一些甜頭。



澳航入禀高院冀推翻外判工作違法裁定

澳航將於今天（5月9日）向高等法院提出法律挑戰，試圖推翻早前裁定他們將部分工作外判是違法。





澳航在新冠疫情大流行期間，將1,600名員工的工作，包括行李搬運工、清潔工和地勤人員外判。





運輸工人工會就澳航這樣做向法院提出訴訟。





聯邦法院兩次裁決認為，外判工作是違反《公平工作法》，因為澳航試圖避開企業議價權。





澳航將在高等法院提出上訴，理據是指澳航不可能侵犯受影響員工的工作場所權利，因為他們在作出外判決定時，無權採取受保護的工業行動。



維州廳長就警隊歧視向原住民道歉

維州警務廳長帕頓(Shane Patton)，就他們過去對待維州原住民的不當做法，誠懇地道歉。





自 1991 年皇家委員會調查原住民在押期間死亡事件以來，並根據維州Yoorrook公正委員會 (Yoorrook Justice Commission) 提供的證據顯示，共有33名維州原住民在押期間死亡。





帕頓表示，他相信警隊並非有意識地有種族歧視，但體制問題令澳洲原住民成為被歧視對象，為此向原住民致歉。





帕頓說：「我現在了解到，雖然我們已經做了很多工作，來改進我們的政策和做法，但我們需要的亦未足夠，我們需要進行改革、有迫切需要、有效，並且需要有目的地完成。」



希金斯指稱被強姦調查首位證人作供

一項針對前自由黨職員希金斯(Brittany Higgins)提出的強姦指控成立的獨立調查委員會，聽取了首位證人供詞。





首都領地的刑事檢控專員德魯戈爾德（Shane Drumgold）指他需要更明確地警告記者威爾金森（Lisa Wilkinson），不要發表演講，因為演講後來導致涉案的前自由黨職員萊爾曼（Bruce Lehrmann）的審判被推遲。





德魯戈爾德被問及與威爾金森的預審會議時指，威爾金森向他表示，她在 2021 年與希金斯指稱被強姦一事進行訪問，獲提名 澳洲電視最高榮譽Logies 獎。





威爾金森獲獎後並發表演講，引起媒體對該案件的強烈報道，導致訴訟程序被推遲，以確保萊爾曼獲得公平審判的權利。





萊爾曼一直指他是清白，有關審判因為不同的原因而被放棄，調查結果亦沒有對他造成不利。



新報告：兒童遭虐待忽視影響健康早死

一份最新的報告發現，虐待和忽視兒童可能會導政他們健康狀況不良和提早死亡，將令國家付出沉重代價。





發表報告的南澳大學教授西格爾（Leonie Segal）呼籲社會要重新思考臨床醫生，如何對待他們所照顧的人。





她指，考慮到可能導致他們逃離家園的創傷性環境，因此移民和難民社區尤其容易受到影響。



北領地新財案撥3900 萬打擊犯罪

北領地社區對日益加劇的暴力事件感到擔憂，預算案中將公佈一項涉及3900 萬元的打擊犯罪計劃。





上星期，一名23歲的青年在入屋盜竊後死亡，重新引發了社區對犯罪率上升的擔憂，當地政府因而宣佈撥款數百萬元，用作監護和監獄項目的替代方案，並包括解決社區犯罪的計劃。



加拿大冀加入澳英美安全聯盟

據加拿大《環球郵報》報道，指加拿大希望加入澳英美三國AUKUS在非核武部分嘅防禦聯盟。





加拿大國防部長阿南德 (Anita Anand) 在渥太華與波蘭國防部長一齊出席記者會時，對加拿大有線電視公共事務台CPAC（Cable Public Affairs Channel）表示，加拿大有興趣與澳英美三國及五眼聯盟其他成員國進一步合作。





阿南德表示，加拿大非常有興趣在先進技術、創新、人工智能和量子技術方面等領域繼續與他們的盟友合作，包括澳洲。而加拿大將繼續推進自身在這幾方面的能力，以及與五眼聯盟的關係。





五眼聯盟包括澳洲、加拿大、新西蘭、美國和英國。



俄羅斯衛國戰爭勝利日前夕增強攻擊烏克蘭

俄羅斯在慶祝戰勝納粹德國的「衛國戰爭勝利日」前夕，增強對烏克蘭多地發動自殺式無人機和導彈空襲。





烏克蘭官員表示，俄羅斯向烏克蘭發射了 60 架由伊朗製造的無人機，其中 36架向首都基輔發射，但都被他們擊落。





不過，基輔市市長表示，部份無人機碎片擊中民居，造成至少五人受傷。





烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，烏克蘭正為世界提供抵禦侵略的榜樣。





澤連斯基 表示，烏克蘭人在抵禦俄羅斯侵略方面的成功，絕對是為抵抗其他侵略提供了答案。全世界都見到一個自由嘅國家是有能力對抗侵略者而捍衛自由。他又說，如果烏克蘭能做到，其他國家只要像其他自由國家一樣大膽、準確和團結一致的話，他們亦能夠做到。他又感謝烏克蘭每一位戰士以及提供有效的武器幫助他們的伙伴。



中國外長秦剛見美駐華大使 促穩定兩國關係

中國外長秦剛在北京會見美國駐華大使伯恩斯。秦剛對伯恩斯表示，自去年11月兩國領導人會面後，美方一系列錯誤言行，令中美關係陷入「寒冰」，當務之急是穩定中美關係，避免螺旋式下滑。





他又向伯恩斯強調，中國認為美國必須糾正他們對台爭議的處理方式，停止繼續掏空一個中國原則，以及停止支持縱容「台獨」分裂勢力。





但美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）表示，美國對台政策並無改變。





帕特爾表示，伯恩斯私下向對方傳達的訊息係，中國應該見到他個人、國務卿及其他人在所有地方公開講話時，都是對一個中國的政策並無改變。 而有關政策，是根據四十多年的《台灣關係法》所引導的方針為依歸。







印度翻船意外至少22死

在印度南部，一艘雙層遊船傾覆，造成至少 22 人死亡。





該艘由漁船改裝的遊船於事發時懷疑超載，不少乘客於遊船傾覆時紛紛跳水，並嘗試游到安全的地方。





救援人員於星期一當發現最後一名失踪的 8 歲男童在醫院後便取消搜救行動。



塞爾維亞民眾遊行抗議發生大規模槍擊案

在塞爾維亞首都貝爾格萊德及多個城市，有數以萬計的人遊行，抗議當地最近發生的兩宗大規模槍擊事件。





示威者要求政府要加強保安，禁止在電視上播放暴力內容，並要求一些主要的政府部長辭職。其中一名示威者 尼科利（Svetomir Nikoli ）表示，大規模槍擊事件不能夠被視為正常。





尼科利說，大家對改變類似的情況同防止同類型的事件發生已經失去希望。但他們忘記了這些悲劇並不是一定會發生，而社會是有能力恢復正常。]





上星期，一名男學生帶著兩支手槍到學校射殺了六名學生、一名教師同一名保安人員，另外,亦導致六名學生及另一名教師受傷。





之後一日，一名 21歲男子槍殺了8人，同導致14 人受傷。





塞爾維亞因為於1990 年代發生的戰事, 令許多人擁有一些軍用級的武器。



體育消息

澳洲單車手馬修斯（Michael Matthews）在「環意單車賽」 的第三站賽事中勝出。





馬修斯在該項長216 公里、由意大利南部的城市Vasto 到 Melfi的賽段中，於最後一個彎道與丹麥單車手佩德森（ Mads Petersen ）叮噹馬頭，之後在直路上終於領先。





今次是馬修斯自 2015 年以來在該項賽事中獲勝。





他表示，要多謝他的團隊幫他贏得今站賽事。









