今日大事（7月5日）

港警通緝8人 特首：天涯海角終身追捕
，其中定居南澳的前香港立法會議員許智峯表示他不會因為被懸紅通緝而噤聲。
8名人士被懸紅接近20萬澳元，指控違反《香港國安法》，包括與外國勾結和煽動分裂國家。
許智峰向SBS廣東話表示，今次香港當局的行動並非只是針對被通緝者。
另一方面，聯邦外長黃英賢指發表言論。
「澳洲支持言論自由，支持國民和平發表政見，亦會支持在澳洲發表意見的人士。澳洲有針對外國勢力干預的嚴厲法律，這個立場非常明確，任何涉嫌有外國勢力干預的行為都會被有關當局調查。」
香港特首李家超表示，他完全支持和贊成警方的通緝令，又指當局會竭盡所能，無論去到天涯海角，都會終身追捕疑犯。
中國外交部發言人批評有個別國家詆毀《香港國安法》，強調執法符合國際法及通行慣例。香港保安局亦表示，有國家肆意對警方國安處依法通緝在逃人士的行動作出無理抨擊，對此表示強烈反對和譴責。
社福界歡迎央行維持利率不變
澳洲社會服務委員會對官方利率維持不變表示歡迎，認為可以避免更多職位流失。
儲備銀行昨日舉行議息會議後宣佈。自從去年5月以來，儲備銀行已經加息12次。
澳洲社會服務委員會發言人敦促聯邦政府和儲備銀行，就貨幣政策緊急達成新協議，包括以全面就業為明確目標，即是有足夠職位滿足所有尋工者。
委員會又呼籲政府採取進一步措施舒緩公眾的經濟壓力，包括加強規管租金、減低能源開支以及撤銷第三階段減稅。
反對黨促政府確保利率不再上升
反對黨呼籲政府以能夠控制的一切手段，確保利率不再繼續上升，因為生活成本對家庭造成的壓力已經難以承受。
反對黨的財政事務發言人泰勒（Angus Taylor）批評政府對通脹問題「漠不關心，甚至是無能」。他指政府應該採取更多應付通脹的措施。
「政府可以借助很多措施，保證恢復生產力。（兩黨聯盟）執政期間生產力提高了11%，而工黨政府在一年間就將所增加的差不多減半。打擊通脹必須要政府的政策全力以赴，不能夠完全依賴央行。」
而內政部長歐妮爾向七號台表示，政府已經在不增加通脹的情況下竭盡全力，幫助民眾。
「大家記住，這（通脹）是全球性問題，所有發達國家都面對同樣問題。政府的重點是負責任地管理預算。15年來首次有預算盈餘，絕非小事。我們亦正竭盡全力幫助家庭，儲備銀行無再進一步加息，確實說明（政府）在平衡方面做得很好。」
【原住民之聲】政府指涵蓋四大方面政策
聯邦政府透露，如果今年稍後舉行的公投成功，原住民之聲機構將會在四個主要政策方面提供意見，包括健康、教育、就業和住房。
原住民事務部長貝妮（Linda Burney）今日在全國記者俱樂部發表演說的時候，將會透露詳情。
最近多個民意調查顯示，，但是貝妮認為國家需要新的觀點來解決一些固有問題。
她又指，現在是時候在憲法裡面承認這個大陸上存在了超過65,000年的澳洲原住民。
原住民女童入院不治 家屬指種族歧視
珀斯一間醫院否認疏忽照顧一名入院後不治的一歲原住民女童。醫院職員被指種族歧視，並向女童家人隱瞞事實。
女童Kailee上星期三被送入珀斯兒童醫院後不治。她的母親Charmain Blurton將女兒緊急送院後，指醫護人員隱瞞他女兒的病情。
西澳羈留中死亡事件監察委員會的副主席布勒頓（Desmond Blurton），也是死者母親的親人。他敦促政府要對醫療設施內的行為負責。
他指，原住民成為了一個種族歧視醫療制度的受害者，而今次事件中涉及的醫生應該對虐待幼童的行為負責。
印尼總統訪澳簽署多項合作協議
印尼總統佐科威（Joko Widodo）今日將會結束三日澳洲訪問。
他在今次行程中和總理艾巴尼斯會面時，兩人就多項問題達成協議，包括新簽證措施、對抗氣候變化撥款以及教育方面的夥伴計劃。
艾巴尼斯宣佈，印尼公民可以獲發延長的商業簽證，由3年增加到5年，而持有印尼電子護照者將會優先處理。
另一方面，在佐科威結束訪問的同時，聯邦政府將會落實到2040年澳洲的東南亞經濟政策。
第二季度全國房租升2% 首府漲5.8%
本地的平均房租在六月季度上升兩個百分點，達到每周520元。
地產分析平台PropTrack的一份報告顯示，雪梨和墨爾本的租金增幅最大，而鄉鎮地區的租金就維持穩定。
首府城市的租金在六月季度上升5.8%，達到每周550元。
雪梨凌晨兩車焚屍 警方列可疑
雪梨西面和南面兩部被焚毀的汽車內發現人體遺骸，警方列為死因可疑案件。
其中一部汽車在星期二午夜之後在皇家國家公園發現，另外一部在清晨2點15分左右，在North Parramatta發現。兩部車內都發現人體遺骸。
警方表示將案件列為可疑，並正在跟進有報道指汽車焚燒期間現場附近聽到槍聲。
世衛宣佈厄爾尼諾現象開始
世界氣象組織已宣佈，。
組織表示，澳洲嚴重乾旱的風險將會增加，亦預計今年的厄爾尼諾現象，有九成機會會持續到2023年底。
美國國家海洋和大氣管理局上個月亦已宣佈，今年厄爾尼諾現象會再現。
以色列據報結束針對傑寧軍事行動
據報，以色列軍隊已結束針對約旦河西岸城市傑寧（Jenin）的軍事行動，並開始撤軍。
行動已導致12人死亡，另外100人受傷。軍方表示，於周一凌晨通過無人機襲擊發起，並派出千多名士兵執行的任務，是旨在摧毀營地內武裝組織的基礎設施和武器，
以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「今次行動只是針對傑寧營地內的恐怖基礎設施，而不是入侵，亦不是針對巴勒斯坦的執政機構或巴勒斯坦軍隊。行動的本質，只是針對傑寧營地內的基礎設施和恐怖分子。」
涉事難民營在不到半平方公里的範圍內，居住超過14,000人，一年多以來，營地一直是西岸暴力衝突的焦點地區之一，情況令國際社會越來越關注。
原子能機構指日本排污計劃符合標準
日本正計劃將福島核電廠的放射性的污水，經處理後排入海洋，有關安排雖然遭到中國及和部份當地居民的強烈抵制，但已獲得國際原子能機構批准。
經過兩年的審查後，該機構表示，日本的排污計劃符合「國際安全標準」，而經處理後的放射性污水，對人類和環境的影響「微乎其微」。
國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，他們將繼續向社區徵求意見。
「我將會前往福島，和當地的核電廠的管理層會面，設立原子能機構的永久檢測點，並將與當地利益持份者及區內的11位市長會面。」
普京：外部勢力促烏克蘭反俄
俄羅斯總統普京在一場講說中表示，俄國發動的是一場結合傳統及非傳統手段的「混合戰爭」。他亦強調，各界對他們實施的制裁並不合法。
自以來，今次是普京首次在多邊峰會上發表講說。他指，是因為外部勢力，而令烏克蘭對俄羅斯懷有敵意。
「長期以來，外部勢力在俄國境外實施一項計劃，令鄰國烏克蘭反俄羅斯，並變成敵對國家。而烏克蘭已經擁武八年，有關的外部勢力亦縱容他們侵略頓巴斯的平民，並千方百計向烏克蘭灌輸新納粹意識形態。」
他說，這一切都是為了危害俄羅斯的安全，並阻礙俄國發展。
中國南部多省雨災 當局緊急應對
中國暴雨成災，隨著洪水繼續影響南部各省，救援人員正在開展疏散工作。
國家主席習近平表示，已對防汛救災工作作出重要指示。他又說，在重慶等地，一些河流洪水氾濫，引發山洪暴發和山泥傾瀉已造成嚴重傷亡及財產損失。
官方暫時還未有洪災的傷亡報告。但習近平表示，目前全中國七大江河流域將全面進入主要潮漲期，他已下令國家防總、應急管理部、水利部等有關部門，加強統籌協調，做好監測預警，全力搶險救災，努力將各類損失降到最低。
美國費城槍擊釀5死2傷 槍手被捕
美國一名身穿防彈背心的槍手在費城的街道上開槍，造成5人死亡、2名男童受傷。
警方表示，相信今次是隨機襲擊，而目前商未清楚受害者同槍手之間的關聯。
據報，警方在槍手繼續開槍時，進行追趕，槍手後在一條小巷中投降並被捕。
塔利班迫令髮廊及美容院關門
塔利班已下令要求阿富汗國內所有髮廊和美容院關門，以作為針對當地婦女的最新限制。
據報，當局在上周日（7月2日）公佈有關規定後，相關企業要在一個月的時間內實施。
而自2021年塔利班掌權以來，阿富汗女性的自由正不斷被削減。
體育消息
英國受大雨侵襲，令溫布頓網球公開賽首日多場比賽要暫停。
但一些熱門選手，例如頭號种子艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和去年的冠軍祖高域（Marko Djokovic）則仍然能晉級次圈。
女單方面，世界排名第一的施維雅達（Iga Swiatek）同樣晋級，去年進入決賽、世界排名第二的突尼斯女球手查寶雅（Ons Jabeur）和去年的女單冠軍賴芭堅娜（Elena Rybakina）同樣成功晉級。
與此同時，已退役的澳洲傳奇女網球后巴蒂（Ashleigh Barty）和她的伴侶基斯克（Garry Kissick）在社交媒體Instagram發文，宣佈他們的第一個孩子已經出世的喜訊。
帖文中附上了一張健康男嬰的照片，亦透露了男嬰的名字：「我們美麗的男寶貝，歡迎來到這個世界，Hayden！」
不少人都為這個喜訊送上祝福，包括女足明星卡爾（Sam Kerr）和網球選手英格利斯（Maddison Inglis）。
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