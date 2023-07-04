今日大事（7月5日）

港警通緝8人 特首：天涯海角終身追捕

8名人士被懸紅接近20萬澳元，指控違反《香港國安法》，包括與外國勾結和煽動分裂國家。





許智峰向SBS廣東話表示，今次香港當局的行動並非只是針對被通緝者。





「澳洲支持言論自由，支持國民和平發表政見，亦會支持在澳洲發表意見的人士。澳洲有針對外國勢力干預的嚴厲法律，這個立場非常明確，任何涉嫌有外國勢力干預的行為都會被有關當局調查。」





香港特首李家超表示，他完全支持和贊成警方的通緝令，又指當局會竭盡所能，無論去到天涯海角，都會終身追捕疑犯。





中國外交部發言人批評有個別國家詆毀《香港國安法》，強調執法符合國際法及通行慣例。香港保安局亦表示，有國家肆意對警方國安處依法通緝在逃人士的行動作出無理抨擊，對此表示強烈反對和譴責。



社福界歡迎央行維持利率不變

澳洲社會服務委員會對官方利率維持不變表示歡迎，認為可以避免更多職位流失。





澳洲社會服務委員會發言人敦促聯邦政府和儲備銀行，就貨幣政策緊急達成新協議，包括以全面就業為明確目標，即是有足夠職位滿足所有尋工者。





委員會又呼籲政府採取進一步措施舒緩公眾的經濟壓力，包括加強規管租金、減低能源開支以及撤銷第三階段減稅。



反對黨促政府確保利率不再上升

反對黨呼籲政府以能夠控制的一切手段，確保利率不再繼續上升，因為生活成本對家庭造成的壓力已經難以承受。





反對黨的財政事務發言人泰勒（Angus Taylor）批評政府對通脹問題「漠不關心，甚至是無能」。他指政府應該採取更多應付通脹的措施。





「政府可以借助很多措施，保證恢復生產力。（兩黨聯盟）執政期間生產力提高了11%，而工黨政府在一年間就將所增加的差不多減半。打擊通脹必須要政府的政策全力以赴，不能夠完全依賴央行。」





而內政部長歐妮爾向七號台表示，政府已經在不增加通脹的情況下竭盡全力，幫助民眾。





「大家記住，這（通脹）是全球性問題，所有發達國家都面對同樣問題。政府的重點是負責任地管理預算。15年來首次有預算盈餘，絕非小事。我們亦正竭盡全力幫助家庭，儲備銀行無再進一步加息，確實說明（政府）在平衡方面做得很好。」



【原住民之聲】政府指涵蓋四大方面政策

聯邦政府透露，如果今年稍後舉行的公投成功，原住民之聲機構將會在四個主要政策方面提供意見，包括健康、教育、就業和住房。





原住民事務部長貝妮（Linda Burney）今日在全國記者俱樂部發表演說的時候，將會透露詳情。





她又指，現在是時候在憲法裡面承認這個大陸上存在了超過65,000年的澳洲原住民。



原住民女童入院不治 家屬指種族歧視

珀斯一間醫院否認疏忽照顧一名入院後不治的一歲原住民女童。醫院職員被指種族歧視，並向女童家人隱瞞事實。





女童Kailee上星期三被送入珀斯兒童醫院後不治。她的母親Charmain Blurton將女兒緊急送院後，指醫護人員隱瞞他女兒的病情。





西澳羈留中死亡事件監察委員會的副主席布勒頓（Desmond Blurton），也是死者母親的親人。他敦促政府要對醫療設施內的行為負責。





他指，原住民成為了一個種族歧視醫療制度的受害者，而今次事件中涉及的醫生應該對虐待幼童的行為負責。



印尼總統訪澳簽署多項合作協議

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今日將會結束三日澳洲訪問。





他在今次行程中和總理艾巴尼斯會面時，兩人就多項問題達成協議，包括新簽證措施、對抗氣候變化撥款以及教育方面的夥伴計劃。





艾巴尼斯宣佈，印尼公民可以獲發延長的商業簽證，由3年增加到5年，而持有印尼電子護照者將會優先處理。





另一方面，在佐科威結束訪問的同時，聯邦政府將會落實到2040年澳洲的東南亞經濟政策。



第二季度全國房租升2% 首府漲5.8%

本地的平均房租在六月季度上升兩個百分點，達到每周520元。





地產分析平台PropTrack的一份報告顯示，雪梨和墨爾本的租金增幅最大，而鄉鎮地區的租金就維持穩定。





首府城市的租金在六月季度上升5.8%，達到每周550元。



雪梨凌晨兩車焚屍 警方列可疑

雪梨西面和南面兩部被焚毀的汽車內發現人體遺骸，警方列為死因可疑案件。





其中一部汽車在星期二午夜之後在皇家國家公園發現，另外一部在清晨2點15分左右，在North Parramatta發現。兩部車內都發現人體遺骸。





警方表示將案件列為可疑，並正在跟進有報道指汽車焚燒期間現場附近聽到槍聲。



世衛宣佈厄爾尼諾現象開始

組織表示，澳洲嚴重乾旱的風險將會增加，亦預計今年的厄爾尼諾現象，有九成機會會持續到2023年底。





美國國家海洋和大氣管理局上個月亦已宣佈，今年厄爾尼諾現象會再現。



以色列據報結束針對傑寧軍事行動

據報，以色列軍隊已結束針對約旦河西岸城市傑寧（Jenin）的軍事行動，並開始撤軍。





行動已導致12人死亡，另外100人受傷。軍方表示，於周一凌晨通過無人機襲擊發起，並派出千多名士兵執行的任務，是旨在摧毀營地內武裝組織的基礎設施和武器，





以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「今次行動只是針對傑寧營地內的恐怖基礎設施，而不是入侵，亦不是針對巴勒斯坦的執政機構或巴勒斯坦軍隊。行動的本質，只是針對傑寧營地內的基礎設施和恐怖分子。」





涉事難民營在不到半平方公里的範圍內，居住超過14,000人，一年多以來，營地一直是西岸暴力衝突的焦點地區之一，情況令國際社會越來越關注。



原子能機構指日本排污計劃符合標準

日本正計劃將福島核電廠的放射性的污水，經處理後排入海洋，有關安排雖然遭到中國及和部份當地居民的強烈抵制，但已獲得國際原子能機構批准。





經過兩年的審查後，該機構表示，日本的排污計劃符合「國際安全標準」，而經處理後的放射性污水，對人類和環境的影響「微乎其微」。





國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，他們將繼續向社區徵求意見。





「我將會前往福島，和當地的核電廠的管理層會面，設立原子能機構的永久檢測點，並將與當地利益持份者及區內的11位市長會面。」



普京：外部勢力促烏克蘭反俄

俄羅斯總統普京在一場講說中表示，俄國發動的是一場結合傳統及非傳統手段的「混合戰爭」。他亦強調，各界對他們實施的制裁並不合法。





自 瓦格納傭佣軍叛變 以來，今次是普京首次在多邊峰會上發表講說。他指，是因為外部勢力，而令烏克蘭對俄羅斯懷有敵意。





「長期以來，外部勢力在俄國境外實施一項計劃，令鄰國烏克蘭反俄羅斯，並變成敵對國家。而烏克蘭已經擁武八年，有關的外部勢力亦縱容他們侵略頓巴斯的平民，並千方百計向烏克蘭灌輸新納粹意識形態。」





他說，這一切都是為了危害俄羅斯的安全，並阻礙俄國發展。



中國南部多省雨災 當局緊急應對

中國暴雨成災，隨著洪水繼續影響南部各省，救援人員正在開展疏散工作。





國家主席習近平表示，已對防汛救災工作作出重要指示。他又說，在重慶等地，一些河流洪水氾濫，引發山洪暴發和山泥傾瀉已造成嚴重傷亡及財產損失。





官方暫時還未有洪災的傷亡報告。但習近平表示，目前全中國七大江河流域將全面進入主要潮漲期，他已下令國家防總、應急管理部、水利部等有關部門，加強統籌協調，做好監測預警，全力搶險救災，努力將各類損失降到最低。



美國費城槍擊釀5死2傷 槍手被捕

美國一名身穿防彈背心的槍手在費城的街道上開槍，造成5人死亡、2名男童受傷。





警方表示，相信今次是隨機襲擊，而目前商未清楚受害者同槍手之間的關聯。





據報，警方在槍手繼續開槍時，進行追趕，槍手後在一條小巷中投降並被捕。



塔利班迫令髮廊及美容院關門

塔利班已下令要求阿富汗國內所有髮廊和美容院關門，以作為針對當地婦女的最新限制。





據報，當局在上周日（7月2日）公佈有關規定後，相關企業要在一個月的時間內實施。





而自2021年塔利班掌權以來，阿富汗女性的自由正不斷被削減。



體育消息

英國受大雨侵襲，令溫布頓網球公開賽首日多場比賽要暫停。





但一些熱門選手，例如頭號种子艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和去年的冠軍祖高域（Marko Djokovic）則仍然能晉級次圈。





女單方面，世界排名第一的施維雅達（Iga Swiatek）同樣晋級，去年進入決賽、世界排名第二的突尼斯女球手查寶雅（Ons Jabeur）和去年的女單冠軍賴芭堅娜（Elena Rybakina）同樣成功晉級。





與此同時，已退役的澳洲傳奇女網球后巴蒂（Ashleigh Barty）和她的伴侶基斯克（Garry Kissick）在社交媒體Instagram發文，宣佈他們的第一個孩子已經出世的喜訊。





帖文中附上了一張健康男嬰的照片，亦透露了男嬰的名字：「我們美麗的男寶貝，歡迎來到這個世界，Hayden！」



