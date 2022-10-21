華人服務社推出雙語健康網站 為華裔青年提供簡易健康食譜

致力於服務多元文化社區超過 40 年的華人服務社，在照顧不同年齡層的居民有著豐富的經驗。日前，服務社推出一個名為「Wok for Health」的全新雙語網站，專為照顧 12 至 25 歲年青華裔的健康而設。





Wok for Health ( www.wokforhealth.com.au ) 旨在幫助年輕人盡早養成健康習慣，以預防肥胖、二型糖尿病和澳洲華人社區常見的心血管疾病。





網站提供豐富的健康生活教育資源，包括 12 個展示如何製作美味健康菜餚的短視頻，以及一系列以中英文編寫的實用健康生活方式資料。





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Wok for Health 的資源是面向年輕人，網站上的食譜和視頻都由華裔年輕人參與設計，而所有食譜都經過營養師改良及調整，並經過青年人所組成的參考小組進行測試，以確保按照有關食譜製作的菜餚既健康又美味。此外，所有食譜都是易於準備，而且經濟實惠，新手也能輕鬆上手。





如欲瀏覽有關食譜、視頻和資源，或了解有關規劃和開發健康飲食資源的更多信息，請訪問 Wok for Health 網站： www.wokforhealth.com.au 。





服務社這次開發新網頁，希望能為年輕人帶來美味、健康且易於烹飪的亞洲風味食譜，從而輕鬆養成健康習慣。

