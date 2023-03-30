中國大使向議員派反美文件 被指「拉幫結派如中學雞」

該文件題為《己所不欲，勿施於人——對民主的一些觀察》，指美國以每年發佈全球人權報告和舉辦民主峰會這兩大手段，將世界割裂為民主與非民主陣營，又強調民主並非只有一種形式，任何國家都無權對別國制度指手劃腳。





王小龍在文件中寫道「中國俗語有云，來而不往非禮也」，並在文末附上中國國務院新聞辦公室日前發表的《2022年美國侵犯人權報告》以及中國官媒新華社2月發表的《美國的霸權霸道霸凌及其危害》。





相關文件指，美國是由極端暴力定義的國家，民眾遭受暴力犯罪和暴力執法的雙重威脅，又在國際社會製造對立、分裂和混亂，打著民主旗號為全球帶來「浩劫和災難」。



中國駐新西蘭大使去信國會議員的文件首頁。 Credit: SMH 這是過去半年來，新西蘭大使館向國會議員發出的近10份文件之一。





其中一位收到電郵文件的是反對黨的國家黨議員Simon O’Connor表示，雖然中國大使可以寫任何他想寫的東西，但「民主是共同價值」之類的話由中方說出，令人「略感誇張」。





「我認為這信件的效果有限......（它只會）提醒新西蘭的國會議員，中國正想在太平洋宣揚其主張的觀點。」





對華政策跨國議會聯盟（IPAC）創始人、英國人權組織香港監察的研究員裴倫德（Luke De Pulford）也認為，這種文件只會適得其反。「要我說北京的外交官怎麼樣，（我覺得）他們很有趣。」





「你能想像澳洲或者英國的大使向中國官員發去一份近40頁的居高臨下的文件嗎？整個事情就像中學的小孩加入了一個幫派，然後去呼朋喚友加入。有尖酸刻薄的戰狼，也有瘋狂派發的文件，北京正在給我們上一堂何謂糟糕外交的大師課。」



