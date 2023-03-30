中國大使向議員派反美文件 被指「拉幫結派如中學雞」

《雪梨晨鋒報》報道，中國駐新西蘭大使王小龍早前透過電郵向新西蘭多位國會議員發去一份長達36頁、多達11,300字的，批評美國的民主制度。
該文件題為《己所不欲，勿施於人——對民主的一些觀察》，指美國以每年發佈全球人權報告和舉辦民主峰會這兩大手段，將世界割裂為民主與非民主陣營，又強調民主並非只有一種形式，任何國家都無權對別國制度指手劃腳。
王小龍在文件中寫道「中國俗語有云，來而不往非禮也」，並在文末附上中國國務院新聞辦公室日前發表的《2022年美國侵犯人權報告》以及中國官媒新華社2月發表的《美國的霸權霸道霸凌及其危害》。
相關文件指，美國是由極端暴力定義的國家，民眾遭受暴力犯罪和暴力執法的雙重威脅，又在國際社會製造對立、分裂和混亂，打著民主旗號為全球帶來「浩劫和災難」。
這是過去半年來，新西蘭大使館向國會議員發出的近10份文件之一。
中國駐新西蘭大使去信國會議員的文件首頁。 Credit: SMH
其中一位收到電郵文件的是反對黨的國家黨議員Simon O’Connor表示，雖然中國大使可以寫任何他想寫的東西，但「民主是共同價值」之類的話由中方說出，令人「略感誇張」。
「我認為這信件的效果有限......（它只會）提醒新西蘭的國會議員，中國正想在太平洋宣揚其主張的觀點。」
對華政策跨國議會聯盟（IPAC）創始人、英國人權組織香港監察的研究員裴倫德（Luke De Pulford）也認為，這種文件只會適得其反。「要我說北京的外交官怎麼樣，（我覺得）他們很有趣。」
「你能想像澳洲或者英國的大使向中國官員發去一份近40頁的居高臨下的文件嗎？整個事情就像中學的小孩加入了一個幫派，然後去呼朋喚友加入。有尖酸刻薄的戰狼，也有瘋狂派發的文件，北京正在給我們上一堂何謂糟糕外交的大師課。」
今次文件正值第二屆民主峰會將於美國時間星期三舉行。該視像會議今年由哥斯達黎加、荷蘭、南韓和贊比亞聯合主辦，有120個國家的政府、團體和企業參加。新西蘭總理希健斯（Chris Hipkins）也會就「以新科技推廣民主」的主題發表講話。
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