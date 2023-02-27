美中情局長：習近平對攻下台灣有疑慮

美國中情局局長伯恩斯（ Willian Burns）表示 ，過去一年的俄羅斯和烏克蘭的戰爭，可能加劇了中國領導人習近平對中國軍隊能否在當前十年晚些時候成功入侵台灣的懷疑。





伯恩斯周日對哥倫比亞廣播公司(CBS)指，美方的判斷至少是，如今習近平和他的軍事領導層對是否能完成這一入侵有疑慮；當他們看到普京在烏克蘭的經歷後，可能加劇了其中的一些疑慮。





伯恩斯表示，美國依然認真對待中國入侵台灣的威脅，並表示衝突的風險可能會在當前十年晚些時候和此後進一步增加。





他在訪問中指「我想說的是，認為動用武力的風險很可能會在接下來幾年內逐漸升高，在下一個十年的風險也會持續增加，這是非常明顯的發展，而我們也會非常非常謹慎地觀察。」





他續指，據他們所知，根據公開的消息那樣，習近平指示解放軍、中國軍隊將領在2027年前完成攻打台灣的準備，但這不代表習近平決定要在2027年出兵，或任何一年出兵。





他指，美方有必要非常認真看待習近平最終要控制台灣的企圖心，但在美方看來，這並不意味一場軍事衝突不可避免。





伯恩斯又說，自俄羅斯入侵以來，美國和歐洲對烏克蘭的援助，也可能展示西方的集體決心，成為中國對入侵台灣的考量因素。





美國早前在領空發現來自中國的氣球，事件後中美關係本月再次暴跌，美國並指責中國考慮向俄羅斯提供致命援助。





伯恩斯指，有情報顯示中國向俄羅斯提供致命援助，但強調目前無證據顯示習近平已經作出決定，或中方已經展開實際運輸工作。





他說如果北京支援俄羅斯，將會是非常不明智和冒險的賭博。



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此外，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）接受當地傳媒訪問，沙利文預料，總統拜登與中國國家主席習近平會在不久後對話。自本月初美國擊落中國高空氣球後，中美關係呈現緊張。沙利文又以不幸來形容中方拒絕接聽美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)的電話，指即使在冷戰高峰期，美國與蘇聯仍維持危機溝通管道。





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