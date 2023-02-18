44年來第二位美國防部高官訪台觸發中美和台海緊張氣氛

負責中國事務的美國國防部副助理部長蔡斯據報已經抵達台灣，此行可能會加劇北京和華盛頓之間的緊張關係。





台灣國防部和五角大樓均拒絕就此次訪問發表評論，消息是英國《金融時報》於17 號首先披露。之後再更新報道指蔡斯結束在蒙古烏蘭巴托訪問行程後，昨已飛抵台灣展開訪問。





蔡斯自 2021 年 2 月 8 日起擔任負責中國事務的副助理國防部長。 加入國防部前，蔡斯任職於知名國際政策研究機構 RAND，出任高級政治研究員。





他的研究重點是中國的軍事現代化、中國的戰略威懾方法、台灣的國防政策和印太安全問題。





五角大樓發言人表示對具體行動不予置評，但強調對台灣的支持和與台灣的防務關係仍然與中華人民共和國當前構成的威脅保持一致。





在北京，外交部發言人汪文斌昨回應敦促美方恪守一個中國原則。



外交部發言人汪文斌敦促美國停止插手台灣事件。 Source: AAP / Mark Schiefelbein/AP 「我們堅決反對美台官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫、明確的。」





「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持『台獨』的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。」





