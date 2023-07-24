澳軍被揭對士兵封口 禁向傳媒警方披露戰爭罪行

澳洲國防軍（ADF）被指曾要求一名士兵對其目擊的戰爭罪行保持沉默。

A graphic of Ben Roberts-Smith and an identified SAS soldier.

羅伯茨-史密斯的誹謗案牽連甚廣。 Source: SBS, AAP

中，一名特種部隊士兵作為4號證人在聯邦法院作供，稱他在2012年親眼看到羅伯茨-史密斯殺害了手無寸鐵的阿富汗囚犯Ali Jan。

法庭文件中的一份澳洲國防軍官方記錄顯示，4號證人曾於2020年被警告，如果向傳媒或「任何第三者」披露有關的資料，可能會面臨刑事後果。他也被下令舉報其他告密士兵。

上述警告發生在澳洲廣播公司（ABC）報道另一宗澳軍士兵射殺阿富汗平民、出現澳軍觸犯戰爭罪的傳言後幾個月。

英國倫敦國王學院（KCL）的戰爭罪研究員艾略特（Chris Elliott）表示，重要的是要查出該番警告談話是由誰授權進行。「這文件清楚表明：『目擊戰爭罪行的士兵，禁止向國防軍以外的實體進行道德披露。』」

「這（隱瞞對象）可能包含國際刑事法院（ICC）。士兵被威脅要進行刑事賠償，以阻止未經授權地披露他所目睹的戰爭罪行。」
這是一個強有力的例子，表明（澳軍）對證人實施正式的、行政上的沉默守則。 顯然這問題在於：誰知道並授權了這次談話？
上述澳軍談話記錄顯示，2020年6月，4號證人被兩名軍官約談。記錄文件遮蓋參與者的名字。

4號證人表示，他被3位記者「非正式」地聯絡，包括九號台記者麥肯齊（Nick McKenzie）和馬斯特斯（Chris Masters），以及澳洲廣播公司的Mark Willacy，但他沒有回答問題，並向上級報告了這次接觸。

文件顯示，他被軍官警告：「你被提醒，未經授權而披露服役期間獲得的國防軍資訊，是聯邦刑事法例下的罪名。」

「未經授權地和傳媒或任何第三者接觸，將觸發（澳軍採取的）刑事、紀律和行政行動，包括撤銷安全許可、逐出特別行動指揮部。作為本部隊一員，你已被特別指引不要和傳媒接觸。」
A screenshot of a document.
4號證人與上級軍官的談話記錄文件。
Screenshot of a document.
文件中隱去了參與者的姓名。
上述記錄與羅伯茨-史密斯的誹謗案有多大關聯，仍不清楚，但談話發生在案件審理期間，涉事記者中有兩人是誹謗案的被告，而4號證人曾在之前向其他退伍軍人提過羅伯茨-史密斯的行為。

外界也不清楚該談話是誰授權以及哪些人知情。

當時針對澳軍戰爭罪行的特別調查員辦公室（OSI）尚未成立，但聯邦警察已開始調查。

軍事律師科洛梅茨（Glenn Kolomeitz）向SBS新聞表示，有理由相信上述談話是阻止4號證人向警方說話。

「有關的措辭非常明確，當中所說的第三者，是任何在國防軍以外、在指揮部以外的人......任何看到這句話的士兵都會認為，這是意味著不准與調查人員、聯邦警察、特別調查員辦公室，以及指揮部以外的任何人談及這事。」

國防部回應SBS查詢時表示，支持特別調查員辦公室的調查，也支持士兵向該辦公室作供。「在那些調查結束後，國防部會進行獨立的刑事或任何後續調查。由於調查進行中，不適宜再作更多評論。」
Screen shot of a soldier pointing a gun at a man in a wheat field.
澳洲廣播公司曾報道另一宗戰爭罪行，而涉事士兵Oliver Schultz此後被起訴。 Source: ABC Australia
在羅伯茨-史密斯案中，曾跟隨其多年的4號證人是關鍵證人。法官相信他誠實，也不對羅伯茨-史密斯懷有惡意或妒忌。

他在法庭供稱，在2012年阿富汗Darwan的一次行動中，目睹羅伯茨-史密斯有以下行為：
  • 將帶著手扣的Ali Jan踢下懸崖；
  • 和另一名士兵即11號證人一同走到崖底；
  • 要求4號和11號證人把受傷的Ali Jan拖到樹下；
  • 和11號證人談話後出現槍聲，4號證人看見他在附近而11號證人站在Ali Jan的遺體上方；
  • 要求同行士兵對事件說謊。
法庭聆悉，羅伯茨-史密斯和4號證人也涉及2009年另一宗虐殺囚犯的案件，而4號證人向傳媒透露Ali Jan的情況後，需要接受心理治療。
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Published 24 July 2023 1:37pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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