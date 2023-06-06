塔利班允許澳洲調查人員進入阿富汗就「戰爭罪」展開調查

塔利班表示他們準備協助澳洲執法機構調查阿富汗的戰爭罪行，前提是需他們相信這次調查是「誠實的」。





這個強硬的激進組織目前正因國際戰爭罪行和反人類罪被調查，他們聲稱將確保澳洲的賠款能夠順利發送到阿富汗受害者手中。





但一位阿富汗裔律師和人權活動家警告，支付的賠償將使受害者成為「野蠻的...恐怖組織」（指塔利班）的攻擊目標，他呼籲艾巴尼斯政府將受害者帶到澳洲。





特別調查員辦公室及澳洲聯邦警察（Australian Federal Police，AFP）正在調查與阿富汗相關的大約 40宗戰爭罪行指控。特別調查員辦公室警告，指在塔利班的統治下，意味無法進行現場調查。目前，一位塔利班高官向 SBS 新聞及普什圖語組表示，該組織可以允許澳洲調查人員進入阿富汗。





特別調查員辦公室一直就正在進行調查的細節嚴格保密。





但塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）堅稱，在允許澳洲調查人員進入阿富汗之前，澳洲當局需要說明調查的對象是誰。





他在接受 SBS 普什圖語廣播採訪時表示： 「如果伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate）相信澳洲調查機構是誠實地調查這些罪行，他們將考慮協助調查。但我們目前還沒有這種信任。」





塔利班自稱為阿富汗伊斯蘭酋長國。





穆賈希德補充說：「在我們認為該調查是真誠的且我們的政府部門知道此事之後，我們將為調查團隊提供便利。」



塔利班就史密斯誹謗審判判決作出回應

2020年的布雷雷頓報告（The 2020 Brereton report）發現有可信的證據表明，澳洲特種部隊（SAS）在阿富汗犯下了 39 宗謀殺案，上周聯邦法院的誹謗判決再次引起關注，判決稱關於維多利亞十字勳章的澳洲軍人羅伯茨-史密斯 (Ben Roberts-Smith) 濫殺無武裝平民的新聞報道基本屬實。





穆賈希德表示塔利班對有關案件進行了觀察，並將有關判決視為「象徵性」。





他表示，這些事件不只涉及「一個士兵」。





他說：「如果這是為了正義和調查曝光的罪行，並讓民眾了解到這一點，那是一件好事。」



在阿富汗進行調查「困難但可能」

布雷雷頓報告並未清晰指出澳洲士兵涉戰爭罪行，而《九號新聞》紙媒報道稱，羅伯茨-史密斯是三名正在接受特別調查官辦公室調查的前特種部隊軍官之一。





澳洲國際司法中心（Australian Centre for International Justice）執行主任和首席律師阿拉夫（Rawan Arraf）表示，即使在塔利班奪權之前，進入潛在犯罪現場也很困難。





她說：「調查幾十年前發生的事件總是很複雜的……但調查人員還有其他方式來了解更全面的情況。」





她對特別調查員辦公室的成立感到「鼓舞」，她表示該機構正在不斷增長專業知識並嚴肅對待指控。





但是，如果沒有明確的准入指示，她表示任何刑事調查很可能會嚴重依賴來自「勇敢的」前特種部隊的證供。





她說：「我們也知道，在其中一些特定事件中，你們有視頻記錄……而且至少在羅伯茨-史密斯的誹謗審判中，我們看到了來自阿富汗證人非常有說服力的證據。 4





「這是困難的，但我認為是可能的。」





特別調查員辦公室向 SBS 新聞表示，他們不會就行動發表評論。國防部發言人表示，該部門支持特別調查員辦公室的調查，並強調該調查是獨立進行的。



賠償可能使受害者成為「塔利班目標」

布雷雷頓報告建議在確定刑事責任之前向阿富汗受害者提供賠償，而澳洲政府尚未採取行動。





然而，由於塔利班重新掌權，這一過程變得複雜。不過，穆賈希德聲稱該組織將確保澳洲的賠償款項到達阿富汗受害者手中。





他說：「提供賠償的團隊可以直接去烏魯茲甘省（Uruzgan Province，澳洲軍隊駐紮的阿富汗省份），我們將確保他們的安全。」



駐雪梨的律師和人權活動家薩菲警告說，目前對涉嫌戰爭罪的受害者進行賠償太危險。 雪梨律師和人權活動家薩菲（Arezo Zoe Safi ）警告，目前賠償所謂戰爭罪行受害者的做法太危險。





她亦認為，激進組織「毫無信譽可言」，並警告稱在其「貪婪貪財」的統治下提供賠償是非常危險的。





她告訴 SBS 新聞：「我們現在由一個恐怖組織控制……他們將找到這些家庭。他們會知道有經濟賠償。他們會去尋找他們，殺害他們，迫害他們，然後獲得這些賠償金。」





薩菲敦促聯邦政府，改為通過其人道主義計劃，為受害者家庭提供前往澳洲的途徑。



她說：「對於這些將成為首要目標的家庭來說，這可能是政府能為他們所做的最好的事情。」





阿拉夫表示，國防部對賠償問題一直保持「駭人聽聞的沉默」，她強調賠償不一定必須是金錢形式。





她說：「受害者可能需要其他形式的補救和賠償……其中一種方式是紀念已經發生的事件。」





「還有其他形式的賠償可供受害者選擇，他們需要被諮詢，了解他們偏好以甚麼方式（得到賠償）。」





塔利班本身正接受國際刑事法院（the International Criminal Court）對戰爭罪和反人類罪的調查，該調查還涉及前阿富汗政府官員和外國部隊的指控。





但國際刑事法院去年宣佈將優先處理對塔利班的指控，其中包括非法殺戮、強迫失踪和其他嚴重虐待行為，尤其是針對婦女、前政府官員和記者。





穆賈希德沒有明確承諾與國際調查合作，他暗示這可能是一個「陰謀……有利於某一方」。



