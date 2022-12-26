【注意】暢銷芝士含大腸桿菌 Coles 即日起全國緊急回收

是次出問題的芝士產品是Coles Finest Australian Organic Washed Rind Raw，據報產品自本月12日至14日起，陸續於維州和塔州的超市Coles上架銷售。產品檢測結果顯示，該芝士含大腸桿菌，食用後會感到不適或致病。Coles 今天（26/12）發聲明呼籲消費者注意食用該產品。





「消費者切勿進食該產品，如任何人感到身體不適，請盡快求醫。」





「Coles正與供應商和監管機構聯絡，商討下一步行動。」





消費者可到任何一間Coles門市進行退貨或查詢更多有關受污染芝士的資料和回收情況。Coles表示，暫時未有其他產品受到牽連需要回收。





感染大腸桿菌患者一般出現腹痛和腹瀉病徵，嚴重會出現出血性腹瀉、發燒和嘔吐。部份病情嚴重個案會出現「溶血尿毒症」，引致腎功能衰竭。大腸桿菌的傳播途徑主要由進食受污染的食物，如未經消毒的奶類製品、未經煮熟的免治肉類或受受污染的蔬果等。

