【系統癱瘓】聯邦銀行客戶「有錢冇得攞」

澳洲四大銀行之一聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 系統星期一 (6 月 26 日) 出現系統故障，數以百萬計客戶無法存取其戶口內的資金，亦未能將款項轉賬至其他銀行戶口。

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聯邦銀行網上系統出現故障。 Source: Supplied

聯邦銀行系統出現嚴重故障，數以百萬計客戶未能其存取或轉移其戶口內的資金。

星期一早上，客戶在銀行的手機應用程式中試圖查閱戶口結餘，畫面出現「無法查閱現有結餘」的字樣。

同時，透過網上銀行系統試圖存取帳戶結餘，系統亦出現「抱歉，(系統) 出現故障」的字樣。顧客未能透過網上銀行系統存取款項、轉帳或使用銀行卡付費。
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而不少客戶亦無法使用交易投資平台 Commsec 應用程式及網頁，有客戶亦表示銀行的自動櫃員機亦無法正常運作。

銀行表示，經已啟動緊急調查。又指，當有最新消息將向外公佈。
銀行在社交媒體張貼的公告指：「我們知悉有客戶正難以使用我們的部份服務，我們正進行緊急調查。」

「我們對做成不便表示歉意並感謝大眾的耐性。我們將盡快提供最新消息。」

貼文期後有所更新，指：「我們的電話支援熱線正由於今次事故收到大量顧客查詢，故此等候時間將較正常時間為長。」
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聯邦銀行網上系統出現故障。 Source: Supplied
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聯邦銀行網上系統出現故障。 Source: Supplied
不少客戶在社交媒體表達不滿，聲稱系統故障令他們無法支付食品、藥物及汽油等日常用品。有部份人表示，自星期一早上 6 時 30 分已無法存取其帳戶內的款項。

一名顧客指：「我剛剛在 Coles (超級市場)，無法將款項由一個戶口轉移至銀行卡帳戶，須要放棄已經拿取的商品。」

另一人諷刺指：「太好了！我正在藥房為生病的孩子買藥 (但無法支付款項)。多謝你，聯邦銀行。」

亦有人在海外無法使用聯邦銀行的銀行卡支付酒店住宿費用，指情況令他們「無家可歸」及「非常尷尬」。
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Published 26 June 2023 11:57am
By Winmas Yu
Source: SBS
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Australia