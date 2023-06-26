新財政年度多項「派糖」 誰人有份?

聯邦政府表示，措施希望減輕家庭經濟壓力，及降低通脹。

A woman withdrawing money from an ATM

聯邦財長查默斯表示，許多澳洲人過很困難，有關措施希望可提供幫助。 Source: AAP / Lukas Coch

雖然生活成本繼續蠶食全國各地的家庭預算，但聯邦政府承諾將採取措施緩解壓力。

在7月1日新的財政年度，將有老年護理工作者15%加薪，更便宜的托兒服務以及育兒假（Parental Leave）的變化。

上一個聯邦預算中承諾的政策將生效，其中包括為一些家庭提供電費減免，以及提供小企業激勵措施以幫助符合條件的企業提高能源效率。
「首次置業擔保計劃」（First Home Guarantee ）和「鄉郊置業擔保計劃」 (Regional Home Guarantee Scheme)的資格現在將包括已婚和事實婚姻關系(de facto)以外的任何兩名借款人。

計劃亦適用於在過去10年中沒有在澳洲擁有財產的非首次置業人士。

聯邦財長查默斯(Jim Chalmers)表示，許多澳洲人過很困難，有關措施希望可提供幫助。

他說「多項政策將從周六開始逐步實施，將為數百萬努力工作的澳洲人的生活中作出真正的改變，同時為未來的增長奠下基礎。

「重要政策如能源價格減免將直接降低通脹，而更便宜的托兒服務和改善後的育兒假，則將提升我們經濟的能力。」

老年護理加薪將令25萬名工人受惠，領取裁定待遇薪酬(award wage) 的護士每年可多賺1萬元，而個人護理員每年可多賺7000元。

將有500萬家庭有資格獲得多達500元的電費減免，而100萬家小企業將能夠獲得最高650元的資助。

約有120萬個家庭可支付較少的托兒費用，現有的育兒假、父親和伴侶的補貼將合併為一個20周的計劃，預計每年可使18萬家庭受益。
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教育部長克萊爾（Jason Clare）表示，這些改變將有助於企業留住希望重新投入工作員工和父母，特別是母親。

社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，更靈活的育兒津貼將促進共同照顧，但仍有更多工作要做。

她表示，未來幾個月將通過額外立法，到2026年，將為家庭提供額外六星期的有薪育兒假。

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Published 26 June 2023 11:27am
By Hiu Ching Lam
Source: AAP
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