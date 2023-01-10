【可致敏】港人熱愛品牌麵食急召回

即食麵、杯麵，自發明以來，為不少人生活提供便捷。
澳新食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）近日就一款極受全球歡迎的杯麵發起召回。
《日清》旗下合味道，咖哩口味120 克大杯麵因產品內存在未申報的過敏原（雞蛋、牛奶、花生、大豆、芝麻），任何對雞蛋、牛奶、花生、大豆和/或芝麻過敏或不耐受的消費者在食用該產品後可能會產生過敏反應。
受影響產品原產地為日本，食用最佳日期為2023 年 3 月 7 日和 2023 年 3 月 30 日。
需召回產品。
有關產品在維州獨立零售商，如亞洲超市出售。
任何對雞蛋、牛奶、花生、大豆和/或芝麻過敏或不耐受的消費者不應食用該產品，並應將產品退回購買地點以獲得全額退款。
如需更多信息，請聯繫：奇蹟貿易有限公司（03 9706 3928）
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