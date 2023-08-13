夏威夷毛伊島燒得兇狠 小鎮猶如遭原子彈襲擊

美國官員表示，重建毛伊島的金額，將超過 55 億美元 (約 80 億澳元)。夏
夏威夷州長 Josh Green 形容今次的火災，如同在 Lahaina 小鎮投下了一枚原子彈。
當地律政部門已宣佈會對當局如何應對這次山火危機進行全面檢討。
夏威夷 Maui 的 Kula 部份房屋被山火吞噬，死亡人數至少 80 人。 Source: AAP / HAWAII DEPARTMENT OF LAND AND NATURAL RESOURCES HANDOUT
當地居民大為不滿政府的危機管理手法，市民指他們不知道政府官員在這場山火災難中曾做過什麼，另外，他們也無有獲得最新的警報。
澳洲國防部長馬利士宣布，澳洲將考慮從不同的途徑，去支援夏威夷應對今次的火災。
馬利士表示，他們已經向 Josh Green 州長提出可給予援助。他說澳洲在應對叢林大火方面的經驗，可能會有所幫助。
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