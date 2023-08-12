【滿目瘡痍】夏威夷毛伊島大火死亡人數恐繼續上升

大火幾乎摧毀了整個海邊小鎮拉海納 （Lahaina），導致數千人無家可歸。州長格林說，山火中多達1000座建築物受損或被毀，需要數十億美元和多年時間重建。他形容這場是夏威夷歷來最大的自然災難。





格林在接受美國有線電視新聞網絡訪問時亦表示：『毫無疑問，死亡人數將會繼續上升。』





現時，居民亦可以陸續返回遭受叢林大火破壞的地區。不過，一些居民表示，他們並沒有收到許多關於今次火災的警告，而亦有報道指，當地的警報系統似乎並無啟動。一些居民亦表示，由於在叢林大火發生時缺乏緊急警報，令他們感到有些「措手不及」。





毛伊島縣長比森 (Richard Bissen) 表示，夏威夷南部因颶風的風速高達每小時 128 公里，令該島面臨嚴峻的情況。





而州長格林則表示，所有責任「都在我們所有人身上」。他亦指出，這是當地首次經歷這種情況。





一些當地教堂亦為災民提供棲息地方和食物。現時仍然有數百人下落不明。





格林又說，所有死者都是在逃生時遇難，當局仍然未開始統計在建築物內死亡的人數。





格林說：『我們亦有數以百計的房屋被燒毀，在未來數天， 將會有人對這些被焚燒的房屋進行評估，看看是否有人在家中喪生。』





加州和華盛頓州亦派出一些專門尋找屍體的犬隻，預計將於當地時間星期五抵達當地，幫助從廢墟中發掘人類遺骸，而消防員亦正在努力撲滅一些較小的火頭。





毛伊島警察局長佩爾蒂埃表示，他們仍然要在拉海納鎮尋找遺骸。





格林亦下令檢視災難警報器為何沒有通知居民避難。早前，夏威夷緊急事務管理局發言人溫特勞布表示，據該部門的記錄並未顯示毛伊島拉海納區的大火開始時，似乎並未有觸發當地的警報系統。





除了尋找失踪者外，當地官員亦計劃將無家可歸的人士安置在酒店和旅遊出租物業中。





受當地夏季乾燥的天氣和颶風的強風影響，毛伊島於本周內至少爆發了三場叢林大火，席捲了覆蓋全島的干燥灌木叢林。





在度假勝地拉海納，現時只是留下了一片灰色和瓦礫， 一些港口裡的船隻亦被燒焦。美國海岸防衛隊說，相信大約有100人為逃避山火而跳海逃生，現時他們的搜救工作仍然繼續。數以千計的遊客亦無法離開，要在機場等待航班。





據當地官員表示，截至當地時間星期四晚，當地八成火勢已受到控制。





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