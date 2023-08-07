昆州大火父子6人亡 警方設專案中心調查

要點 昆州警方成立專案中心，調查羅素島上導致6人死亡的民居大火。

昆州警方鄉鎮區罪案協調員警司馬辛厄姆表示，現階段尚未確定今次火警是否有可疑。

羅素島的居民對今次大火造成的悲劇，感到難過。

昆州警方鄉鎮區罪案協調員警司馬辛厄姆（Andrew Massingham）星期一（8月7日）在記者會上表示，就星期日早上在羅素島（Russell Island）發生的大火，已經成立一個25人的專案調查中心。





馬辛厄姆表示，「現階段尚未確定今次火警是否有可疑。」





他解釋，成立調查中心，是因為當中某些要素確實需要更為仔細的審查。





馬辛厄姆透露，調查人員首先會嘗試找到起火的確實位置。





事發星期日清晨6點過後，在布里斯本東南岸對開的羅素島。





警方指出，後來在火警現場，找到6具遺體，初步相信死者是34歲父親Wayne Godinet，以及5名3歲至11歲的男童。





喪生男童的28歲母親斯提芬森（Samantha Stephenson），以及一名21歲的女親戚，就逃離火場，兩人以及現場其他人因為吸入濃煙送院治理。



據報，在星期一斯提芬森已經出院，並正協助警方調查今次火警起因。





現場有消息指，事發當時史提芬森大叫，鄰居也立即來協助救火。





也有報道指Wayne Godinet原來已經離開著火的房屋，但折返入屋救裡面的5個兒童。





出事家庭的朋友正在網上眾籌，以協助喪生的一家六口，舉行葬禮。





羅素島上的居民，對今次的悲劇表示難過。



