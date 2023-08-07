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昆州大火父子6人亡 警方設專案中心調查

昆州警方已經成立罪案中心，調查在布里斯本海岸對開的羅素島，島上致命火警的起火原因。警方指出，火警造成6人死亡，包括一名父親及5名男童死亡。

Firefighters extinguishing a fire at a house that has collapsed.

昆州消防及緊急救援人員，奉召到布里斯本東南岸對開羅素島，撲救民居大火，大火造成一名父親及5名兒童死亡。 Credit: SUPPLIED / PR IMAGE

要點
  • 昆州警方成立專案中心，調查羅素島上導致6人死亡的民居大火。
  • 昆州警方鄉鎮區罪案協調員警司馬辛厄姆表示，現階段尚未確定今次火警是否有可疑。
  • 羅素島的居民對今次大火造成的悲劇，感到難過。
昆州警方鄉鎮區罪案協調員警司馬辛厄姆（Andrew Massingham）星期一（8月7日）在記者會上表示，就星期日早上在羅素島（Russell Island）發生的大火，已經成立一個25人的專案調查中心。

馬辛厄姆表示，「現階段尚未確定今次火警是否有可疑。」

他解釋，成立調查中心，是因為當中某些要素確實需要更為仔細的審查。

馬辛厄姆透露，調查人員首先會嘗試找到起火的確實位置。

事發星期日清晨6點過後，在布里斯本東南岸對開的羅素島。

警方指出，後來在火警現場，找到6具遺體，初步相信死者是34歲父親Wayne Godinet，以及5名3歲至11歲的男童。

喪生男童的28歲母親斯提芬森（Samantha Stephenson），以及一名21歲的女親戚，就逃離火場，兩人以及現場其他人因為吸入濃煙送院治理。
據報，在星期一斯提芬森已經出院，並正協助警方調查今次火警起因。

現場有消息指，事發當時史提芬森大叫，鄰居也立即來協助救火。

也有報道指Wayne Godinet原來已經離開著火的房屋，但折返入屋救裡面的5個兒童。

出事家庭的朋友正在網上眾籌，以協助喪生的一家六口，舉行葬禮。

羅素島上的居民，對今次的悲劇表示難過。

警方表示，會進行驗屍及科學鑑證，並呼籲知情人士向警方提供線索。
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Published 7 August 2023 4:25pm
Updated 4h ago 4:32pm
Source: AAP
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