維州安樂死醫生因行政錯誤被罰款 表示「證明法律正妥善監管」

一位維州醫生因自願協助死亡表格上的行政錯誤而被罰款 12,000 元，他表示罰款表明法律正常運作。





卡爾（Nick Carr）於 2020 年 2 月 6 日會見他的病人和兩名證人，解釋了自願協助死亡過程，並辦理了所需文件。





雖然大多數表格都正確填寫，但病人沒有在其中一頁上簽名並註明日期。





卡爾於 2 月 8 日向自願協助死亡審查委員會提交了申請，但委員會注意到遺漏簽名，並要求病人正確填寫表格。





2 月 11 日，病人獨自返回卡爾的診所，並在表格上簽名，及註明日期為 2 月 6 日。





該申請最終獲成功處理並完成，病人服用處方藥，於 4 月 1 日結束了生命。



該委員會在 5 月審查該案件時，發現該表格未按照自願協助死亡法填寫，因為兩名證人沒有在場見證病人簽名。





雖然沒有跡象表明病人沒有資格參與自願協助死亡，但卡爾承擔了全部責任。





此事被提交到澳洲醫學委員會，發現他存在職業行為不當。本週，他被維州民事和行政法庭罰款 12,000 元，但不暫停或限制他的行醫執照。





卡爾向澳聯社表示：「三年來，我們一直在努力確保自願安樂死立法得到妥善執行，所以我向他們如此警惕表示敬意。」





卡爾並不認為法律過於嚴格，他表示，社區應該放心，審查委員會正在密切監視和審查申請。





他指：「對於少數使用自願協助死亡服務的人來說，它所所能緩解的痛苦絕對是無法估量的。」



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卡爾是「維州有尊嚴地死去」（Dying With Dignity Victoria）組織的董事會成員，他希望看到這項立法得到擴充。





這將包括取消禁止醫生向符合條件的病人透露，自願協助死亡是其中一種選擇的這項條款。卡爾指出，允許通過遙距看診進行必要預約也將改善偏遠地區和農村社區的服務。





「這僅適用於極少數人，但對這些人來說，這項重要的立法可以帶來莫大的緩解。」





維州政府此前曾表示不會對現行立法進行修改。2019 年，維州成為第一個將安樂死合法化的州。此後，西澳、昆州、新州、塔州和南澳也相繼合法化安樂死。





截至 2022 年 6 月 30 日，在維州法律下，1035 份許可證已被頒發，604 名持有人已安樂死。

