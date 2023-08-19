西澳政府宣布重開珀斯 Joondalup駕駛考試中心

不少年輕L牌駕駛者，未能夠在珀斯預約駕駛執照考試，主要是當局未及處理早前積壓的考牌申請。

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有當地教車師傅表示，Joondalup 重開有助舒緩積壓的PDAs申請。

西澳政府表示，準備在11月開放珀斯北郊 Joondalup 駕駛考試中心，以滿足實際駕駛評估 (practical driving assessment – PDAs) 的需求，包括C類、長者、重型車輛和電單車。同時更額外聘請24名位考官以應付需求。

不過有當地的教車師傅表示，雖然重開Joondalup駕駛考試中心將舒援壓力，但未足以應付實際需要。

西澳交通廳長薩菲奧蒂（Rita Saffioti）表示，重新裝修 Joondalup 中心旨在每天增加130個 PDAs 名額，再配合中心以北15公里的Butler考試中心，希望能應付到需求。

薩菲奧蒂稱，交通部發現不少人利用網絡機械人軟件 (internet bots) 進行大批次考試登記，部門已更新預約系統，包括加入雙重認證。
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Published 19 August 2023 1:11pm
By Nina Loh
Source: SBS

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