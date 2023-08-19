西澳政府宣布重開珀斯 Joondalup駕駛考試中心

西澳政府表示，準備在11月開放珀斯北郊 Joondalup 駕駛考試中心，以滿足實際駕駛評估 (practical driving assessment – PDAs) 的需求，包括C類、長者、重型車輛和電單車。同時更額外聘請24名位考官以應付需求。





不過有當地的教車師傅表示，雖然重開Joondalup駕駛考試中心將舒援壓力，但未足以應付實際需要。





西澳交通廳長薩菲奧蒂（Rita Saffioti）表示，重新裝修 Joondalup 中心旨在每天增加130個 PDAs 名額，再配合中心以北15公里的Butler考試中心，希望能應付到需求。





薩菲奧蒂稱，交通部發現不少人利用網絡機械人軟件 (internet bots) 進行大批次考試登記，部門已更新預約系統，包括加入雙重認證。

