【專家的建議】忽視後你會「後悔」定「無悔」？

在 SBS On Demand 上觀看 《Insight》中 《Advice — and whether or not to take it 》





2019 年 11 月，夏季黑色大火席捲澳洲東海岸，羅伊 (Ed Roy) 和他的妻子拉弗尼斯 (Cheryl Laffernis) 在他們被灌木叢包圍的五英畝房屋裡，緊張地看著大火逼近。





猛烈的大火已經越過新州中北部海岸塔里(Taree)附近博賓(Bobin)附近的控制線，火勢正在增強。





當羅伊和拉弗尼斯收到鄰居的電話時，他們正目不轉睛地看著「Fires Near Me」應用程式。





拉弗尼斯向《Insight》表示：「他們說，『火就在這裡，已經過了小溪，快出去』。」



兩人在毫無準備下就離開家，整夜都在當地冰冷的禮堂中度過，那裡已成為附近居民的疏散中心。





凌晨5點，天光後，他們就去看自己的家還在不在。





拉弗尼斯說：「當我們轉向道路時，人們說『你不能進去，你不能進去』。」





「但看到我們的房子仍然矗立著，我們感到很欣慰。然後我們互相看著對方說『好吧，我們留下來，一切都很安全』。」



2019 年 11 月，叢林大火摧毀了新州中北部海岸的博賓（Bobin）小鎮。 Source: Supplied / 7 News

「我不知道我們在想甚麼」

羅伊說：「當時，我們認為大部分大火已經掠過，從我們身邊離去了，但來自雪梨的建議是『這裡並不安全』，地面上仍然有燃料，而且仍然很危險。」





他們決定無視官方建議並留在原地，作出一個他們後來後悔的決定。





羅伊說：「那天晚上，我們看到山脊另一邊再次著火。我們正在看著這場大火，並試圖用花園水喉將其撲滅。我不知道我們在想甚麼。」





他告訴《Insight》：「我並不是要輕視戰區，但在某種程度上你在戰區中有控制權。你在那裡報道一些事，並且在某種程度上你知道前面會發生甚麼事。但在叢林大火中，你有家人，你的家，這是一種完全不同的情況。所謂的敵人是你無法控制的東西。」



羅伊（Edmond Roy）和拉弗尼斯（Cheryl Laffernis）表示，不顧官方建議，留在原地保衛自己的家園，抵禦肆虐的叢林大火，是他們能做的最愚蠢的事情。 Source: SBS 羅伊和拉弗尼斯花了三天時間捍衛他們的財產，現在回想起來，他們認為是他們做過的最愚蠢的事情。





他說：「情況本可能變更得更加糟糕，但並沒有，所以我們「來這裡」討論這個問題。」





「但我有後悔，是的。拉弗尼斯仍然患有創傷後遺症。」





「每當聞到煙味，她仍然會回想起那個時刻。」



當建議成為威脅時

哲學家迪恩(Tim Dean)說，如果我們聽到的建議與我們的信念相違背，我們有時可能會固執己見。





「這可能導致我們陷入這種防禦性的戰爭心態，美國作家加萊夫(Julia Galef)稱之為『士兵心態』。」





他說：「我們堅定地捍衛自己，我們為捍衛我們的身份和我們所選擇的做法而奮鬥。」



我有後悔 Edmond Roy

他建議，另一種心態，加萊夫稱為「偵察兵心態」，可能是更好的選擇。





「這個思維方式是，將某物或某人視為挑戰我們信仰的對手，我們可以將我們都視為處於同一陣線上，一起探索一個領域。」





「然後我們就可以開始合作......以查明到底發生了什麼。」





「我對建議有點反應過敏」





40 歲時，奇克 (Gina Chick) 發現自己懷孕了，欣喜若狂，但四天後，當她得知自己患有乳腺癌時，泡沫破滅。





醫生告訴她，妊娠激素會助長癌症，並建議她終止懷孕，否則就會死亡。





奇克拒絕醫生的建議，決定繼續懷孕。





她告訴《Insight》：「我對建議有點反應過敏。我會想做替代療法……我會以某種方式度過難關。」



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當時 Gina 的伴侶特魯 (Lee Trew) 鬆了一口氣，因為奇克似乎知道該怎麼做。





但腫瘤細胞迅速增大，這促使吉娜對懷孕期間接受化療的女性的研究。





她說：「為了確保我不會『離開』 ，留下特魯獨自撫養我們的女兒，我決定接受化療。」



奇克被建議墮胎，以防止癌症擴散並挽救她的生命。 Source: Supplied 2010 年，他們的小女兒布萊斯( Blaise )足月出生，身體健康，吉娜的癌症已得到緩解。





但當布萊斯三歲的時候，吉娜發現女兒的胃裡有一個腫塊。





「這是一種神經母細胞瘤。它被移除。十周後她去世。當她離世時，特魯和我都在她身邊，抱著她的身體。」



奇克（Gina Chick）想在懷孕期間避免化療，但經過研究後，她發現了三種她願意服用的藥物。 Source: Supplied

接受我們的決定

奇克說，她從來沒有根據別人給她的建議來反思自己的決定。





「我把布萊斯健康地帶到了這個世界。在我們擁有她的三年裡，我一秒鐘都不會交換。」





奇克說，她永遠不會知道化療是否引發了布萊斯的癌症，儘管醫生表示沒有證據表明這一點。





「對我來說，一遍又一遍地問『假如』或『倘若』是沒有任何好處的。我寧願自己作出決定，承擔後果並從中汲取教訓。」





奇克說：「當關鍵時刻來臨時，我可以相信直覺的聲音，並選擇正確的道路。」





與此同時，羅伊仍然後悔無視當局對他作出離開家園的建議。





他說：「事後看來，故意忽視比你聰明更多、資源更多的人所提出的建議是愚蠢的。」





「我對此毫不猶豫。」





事實上，這件事讓他明白了危急情況下聽取忠告的重要性。





「我對那些身處叢林大火中的人的建議是，如果可以的話，趕緊逃出去。」





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