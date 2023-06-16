【無視FWO命令】NDIS服務提供商涉不公解僱員工面臨近8萬罰款

公平工作調查專員署 （Fair Work Ombudsman）向維州一家提供國家殘障保險計劃 （NDIS）服務的供應商提出法律訴訟，原因是該經營者涉未遵守公平的解僱補償令。

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公平工作調查專員署 （Fair Work Ombudsman）向維州一家提供國家殘障保險計劃 （NDIS）服務的提出法律訴訟，原因是該經營者涉未遵守公平的解僱補償令。 Source: AAP

涉事公司是 OzNDIS Pty Ltd，該 NDIS 服務提供商在 Mornington 註冊，該公司唯一董事人 羅賓遜（Fabian Robinson）。

2022 年 1 月，FWO 發現該公司於 2021 年 8 月不公平地解僱了一名員工。

FWO命令該公司在 2022 年 2 月之前向該名員工支付 4,038.45 元的賠償。

專員指 OzNDIS 未能遵守公平工作委員會的賠償令，違反了《公平工作法》。據稱董事公司羅賓遜涉此次違規行為。

FWO 代理專員漢娜（Kristen Hannah）表示，這次法律行動加強公眾對遵守公平工作委員會命令的重要性。

她表示，工作場所必須遵守 FWO 的命令，公平工作調查專員隨時準備採取法律行動，以確保員工獲得所有應得的補償和權利。

由於涉事OzNDIS公司未能遵守FWO的命令，公司面臨高達 66,600 元罰款，董事公司羅賓遜亦面臨高達 13,320 元的罰款。

FWO同時在尋求法院命令該公司支付欠員工的未付賠償金以及利息。

聽證會將於 2023 年 7 月 6 日在墨爾本聯邦巡迴法院和家庭法院（Federal Circuit and Family Court）進行。

任何有關工資或權益的問題，員工都可以向公平工作調查專員署免費諮詢和尋求幫助。

雇主和僱員可以到網站 www.fairwork.gov.au 或致電免費諮詢熱線 13 13 94 尋求建議和援助。如需口譯服務，亦可致電 13 14 50。
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07/06/202310:42
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Published 16 June 2023 12:36pm
Updated 2h ago 12:41pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS