【無視FWO命令】NDIS服務提供商涉不公解僱員工面臨近8萬罰款

涉事公司是 OzNDIS Pty Ltd，該 NDIS 服務提供商在 Mornington 註冊，該公司唯一董事人 羅賓遜（Fabian Robinson）。





2022 年 1 月，FWO 發現該公司於 2021 年 8 月不公平地解僱了一名員工。





FWO命令該公司在 2022 年 2 月之前向該名員工支付 4,038.45 元的賠償。





專員指 OzNDIS 未能遵守公平工作委員會的賠償令，違反了《公平工作法》。據稱董事公司羅賓遜涉此次違規行為。





FWO 代理專員漢娜（Kristen Hannah）表示，這次法律行動加強公眾對遵守公平工作委員會命令的重要性。





她表示，工作場所必須遵守 FWO 的命令，公平工作調查專員隨時準備採取法律行動，以確保員工獲得所有應得的補償和權利。





由於涉事OzNDIS公司未能遵守FWO的命令，公司面臨高達 66,600 元罰款，董事公司羅賓遜亦面臨高達 13,320 元的罰款。





FWO同時在尋求法院命令該公司支付欠員工的未付賠償金以及利息。





聽證會將於 2023 年 7 月 6 日在墨爾本聯邦巡迴法院和家庭法院（Federal Circuit and Family Court）進行。





任何有關工資或權益的問題，員工都可以向公平工作調查專員署免費諮詢和尋求幫助。





雇主和僱員可以到網站 www.fairwork.gov.au 或致電免費諮詢熱線 13 13 94 尋求建議和援助。如需口譯服務，亦可致電 13 14 50。

