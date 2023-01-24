美國FDA建議健康成年人每年接種一劑新冠疫苗

而一些幼童、長者及免疫力弱人士，每年則會接種兩劑新冠疫苗。





管理局同時建議，看看是否有需要像流感疫苗一樣，每年揀選部分變種病毒以更新新冠疫苗。專家小組將會在星期四開會討論。





公共衛生及流行病學專家法伯（Bruce Farber ）認為，有關改革希望有助於簡化疫苗部署的計劃及提高疫苗接種率。





法伯表示：『大家是需要改變做法，因為現時有關疫苗的資訊混亂。而我認為一個統一而有序的時間表是較合理的做法。』





目前大部分美國人需要相隔3至4星期，接種兩劑應對原始病毒的新冠疫苗，再在數月後接種加強劑， 若專家支持管理局的建議，即意味著輝瑞及莫德納同時針對原始病毒及Omicron變異株的二價疫苗，可以用作接種疫苗，而並非只作為加強劑疫苗。





同時， 亦意味著美國人將不再需要記錄究竟自己注射了多少針疫苗又或是距離上次注射加強劑疫苗後過了多少時間。





根據昨天（23／1）公布的文件顯示，管理局還提議停用原來的疫苗，並從現時起，只提供二價疫苗作為首次接受疫苗和加強劑疫苗。





該建議令一些科學家感到意外，其中包括 管理局內的一些醫生顧問。一些顧問亦表示，暫時並沒有足夠研究支持有關建議。





「新英格蘭醫學雜誌」的顧問及主編之一的魯賓說：『我希望見到一些有關接受疫苗相隔時間效果的數據，至少是觀察數據。』





同時，他亦希望未來能夠收集到數據，以判斷現時大家是否是在做正確的事。不過，他亦表示支持一個更簡單的系統，讓大家更有可能接受注射疫苗。





目前在美國只有約百分之40在65 歲及以上的成年人，以及百分之 16在5 歲及以上的人士接種了最新的新冠加強劑疫苗。





管理局將要求其外部疫苗專家小組在周四的會議上發表意見。 預計該機構未來在決定對疫苗製造商的疫苗需求時，亦會考慮他們的建議。



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