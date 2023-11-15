新報告：財務壓力收入不平等 澳洲社會凝聚力受影響

澳洲的社會凝聚力在多方面受到壓力，包括財務壓力和日益惡化的經濟不平等。五份二受訪澳洲人表示有嚴重的財務憂慮。

A crowd of people walk around an outdoor shopping complex.

五份二受訪澳洲人表示有嚴重的財務憂慮。 Source: Getty / Alexi Rosenfeld

要點
  • 41%的澳洲人覺得在經濟無安全感，比例較2021年增加10%。
  • 承受財務壓力，可以導致對政府信任度下降、悲觀情緒加劇和國家自豪感下降。
  • 租屋者和有房屋按揭貸款人士，面臨更大的財務壓力，這與利率上升和租金飆升有關。
澳洲社會凝聚力已削弱，受訪的五份二的澳洲人表示有嚴重的財務憂慮。 

物價上升和加息使一些人的家庭預算捉襟見肘。斯坎倫基金會研究所（Scanlon Foundation Research Institute）調查全澳7,500人，當中41%稱自己是「窮人」或他們在勉強度日。 這比例高於2022年的37%以及2021年的31%。 

撰寫年度社會凝聚力報告是澳洲國立大學講師奧唐納（James O'Donnell）博士，他表示，財務壓力往往與社會凝聚力減弱密切相關。

反映有財務壓力的人也表示，他們對政府的信任度下降，對澳洲的未來更加悲觀，而且相較來說不太可能對國家有自豪感。

奧唐納指出：「這個數據非常需要重視，五份二的人說他們處於生活困境當中。」
經濟上處於劣勢也與民眾對多元化持更消極的態度有關，生活拮据的人有13%不太可能相信接受來自許多不同國家的移民會使澳洲變得更強大。

與完全擁有自住房屋無需按揭還款的人相比，租屋者和房屋按揭貸款持有者更有可能報告有經濟壓力，這與利率上升和房屋租金飆升是一致的。

奧唐納表示：「隨著在2023年更多的澳洲人處於經濟壓力之下，今年我們的價值感和社會融入感也較低，這也許並不令人意外。」
今年2023年的調查，對澳洲有「強烈歸屬感」的受訪者比例降至48%，創歷史新低，僅有33%的受訪者對澳洲的文化和生活方式感到「非常自豪」。

受訪者也對經濟不平等和是否公平，感到擔憂。

關注高低收入差距的人數，達到創紀錄的84%，高於2020年7月的76%。

在過去的一年裡，非經濟議題，如關於本地和國際議題的政治辯論，也削弱了社會凝聚力。

調查於今年7月進行，當時距離原住民之聲公投還有3個月，中東的衝突還沒有爆發。

在國家社會凝聚力方面同樣有一些亮點，包括多元文化主義，絕大多數人都認為這對澳洲有利。

然而，基於膚色、種族或宗教的歧視依然存在，2023年有18%的受訪者受到影響，較2022年的16%上升。
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Published 15 November 2023 7:16pm
Source: AAP
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